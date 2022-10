Stiri pe aceeasi tema

- Robert Mihailescu a parasit competiția in ediția 21 a sezonului 10 Chefi la cuțite, difuzata pe data de 18 octombrie 2022. Hai sa vezi cum a reacționat chef Florin Dumitrescu, care și-a sacrificat o amuleta pentru concurent la primul battle al show-ului culinar.

- In ediția din aceasta seara, concurenții au intrat in proba bootcamp-ului, iar adrenalina si tensiunile s-au resimțit la cote maxime. Doar 18 concurenți din 60 au intrat in echipele celor 3 jurați de la Chefi la cuțite. Iata cine a reușit sa ia tunicile din partea lui Florin Dumitrescu, Sorin Bontea…

- Editia de marti, 4 octombrie, a emisiunii Chefi la cutite a adus o amuleta pretioasa in echipa unuia dintre jurati. Chef Sorin Bontea, chef Florin Dumitrescu și chef Catalin Scarlatescu au scos pe masa toate “armele” culinare, la jocul de amuleta cu numarul 15, iar castigatorul a primit un bonus important.…

- In emisiunea Chefi la cuțite din aceasta seara și-au facut apariția doi concurenți mai tineri decat de obicei, și anume Julia și Shelly Plastoi, doi frați in varsta de 9 și 10 ani. Aceștia au venit sa ii incante pe jurați cu felul haios de a se comporta unul cu celalalt, dar și sa le arate ca, in ciuda…

- Chef Sorin Bontea, chef Catalin Scarlatescu și chef Florin Dumitrescu au participat la cel de-al treilea joc de culise din sezonul 10 Chefi la cuțite, difuzat pe 7 septembrie 2022 la Antena 1. Irina Fodor le-a dat o „provocare” de-a dreptul neașteptat care i-a lasat fara cuvinte pe cei trei jurați.

- Celebrul show gastronomic Chefi la cuțite revine la Antena 1, duminica, 4 septembrie, de la ora 20:00, cu o rețeta in care farfuriile spectaculoase și gusturile rafinate se impletesc cu emoțiile și poveștile fascinante ale concurenților, dar și cu episoad

- Are patru trofee „Chefi la cuțite” caștigate pana acum și este pregatit pentru o noua competiție! In curand, Sorin Bontea intra din nou in arena culinara la Antena 1, pentru urmatoarea confruntare cu Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu. Cand vine vorba despre calitațile și defectele rivalilor sai…

- Are patru trofee Chefi la cuțite caștigate pana acum și este pregatit pentru o noua competiție! In curand, Sorin Bontea intra din nou in arena culinara la Antena 1, pentru urmatoarea confruntare cu Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu.