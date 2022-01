Cine este prima femeie de culoare omagiată pe moneda americană de 25 de cenţi Trezoreria SUA a emis o moneda de 25 de centi cu efigia poetei Maya Angelou. Aceasta devine astfel prima femeie de culoare ce apare pe aceasta moneda, potrivit BBC. Angelou, poeta si activista, a fost prima femeie de culoare care a scris si recitat un poem la o investire prezidentiala. Ea a murit in 2014, la varsta de 86 de ani. „De fiecare data cand reproiectam monedele noastre avem sansa sa spunem ceva despre tara noastra – ce valorificam si cum am progresat ca societate”, a spus Janet Yellen, sceretarul Trezoreriei. Ca parte a programului American Women Quarters, este planificata lansarea altor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Maya Angelou, poeta și activista, este prima femeie de culoare care apare pe o moneda din SUA. Americanii planuiesc sa emita alte 20 de monede de 25 de cenți care sa surprinda chipurile unor femei americane relevante in istoria țarii. Maya Angelou este prima femeie de culoare care a aparut vreodata…

- Chipul poetei si activistei afro-americane pentru drepturi civile Maya Angelou apare pe noile monede de 25 de centi, din Statele Unite ale Americii. Primele exemplare batute de Monetaria Statelor Unite urmeaza sa fie lansate, in curand, in circulatie, transmite AFP, citata de Agerpres.Nu este vorba…

