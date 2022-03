Stiri pe aceeasi tema

- Pilotul care a murit sambata, dupa ce avoinul sau s-a prabușit, se numea Dan Stefanescu, pilot de acrobații aeriene cu mare experiența. El avea peste 16.000 ore de zbor la activ și era instructor pe avioane Boeing 737, potrivit Ministerului Apararii Nationale.

