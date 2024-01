Stiri pe aceeasi tema

- Printul Frederik, in varsta de 55 de ani, va deveni duminica rege al Danemarcei, dupa ce mama sa a abdicat in favoarea sa, un eveniment fara precedent care se asteapta sa reuneasca peste o suta de mii de danezi pe strazile din Copenhaga.Print mostenitor de la varsta de 52 de ani, viitorul monarh…

- In urma articolului publicat in data de 17 decembrie, in care va relatam povestea unei mame din Arad, oamenii n-au ramas indiferenți și i-au sarit... The post S-a implinit visul mamei care cerea ajutor aradenilor. Nicoleta s-a mutat, impreuna cu fiul ei in varsta de 7 ani, intr-un apartament nou appeared…

- Regina Danemarcei si-a anuntat in mod neasteptat abdicarea in discursul sau traditional de Anul Nou, relateaza Sky News.Margrethe a II-a, care are 83 de ani, se va retrage oficial de pe tron la 14 ianuarie. „Am decis ca acum este timpul potrivit”, a spus Margrethe a II-a. Ea se afla…

- Un judecator a obligat doi barbați in varsta de peste 40 de ani sa paraseasca casa mamei lor: se intampla in ItaliaUn tribunal italian a ordonat ca doi barbați, in varsta de 42 și, respectiv, 40 de ani, sa paraseasca casa mamei lor, care a apelat la instanțe pentru a-și evacua proprii copii, susținand…

- Pana in prezent, au fost inregistrate 3.485.792 de cazuri de infectare cu SARS-CoV-2. Incidenta inregistrata la 14 zile este de 0,82.Distinct de cazurile nou confirmate, in urma retestarii pacientilor care erau deja pozitivi, 279 de persoane au fost reconfirmate pozitiv, a precizat Ministerul Sanatatii.In…

- Rikito Watanabe, fostul concurent de la Chefi la cuțite, sezonul 9 a postat o imagine in care apare alaturi de mama sa și a transmis un mesaj emoționant. Aceasta s-a stins din viața dupa o lupta cu boala, iar tanarul a fost nevoit sa se intoarca in Japonia.