Stiri pe aceeasi tema

- L-a batut la vot pe „liberalul” Zegrean Camera Deputatilor si Senatul au votat in plenul reunit ca Florin Iordache sa fie presedinte al Consiliului Legislativ. Au fost 185 de voturi „pentru” si 42 de voturi „impotriva” la Florin Iordache. Ionut Duli Mazalu, propus de USR a avut doua voturi „pentru”…

- Liderul USR, Dan Barna, sustine ca mutarea lui Florin Iordache in functia de presedinte al Consiliului Legislativ este „o sfidare la adresa oricarui roman cinstit”. „Domnul Iordache a fost varful de lance al regimului Dragnea in lupta pentru distrugerea justitiei independente”, sustine Barna, afirmand…

- Plenul Parlamentului a decis, marti, numirea lui Florin Iordache in functia de presedinte al Consiliului Legislativ.Florin Iordache a obtinut 185 de voturi pentru si 43 contra, scrie Agerpres.In functia de presedinte al Sectiei de evidenta oficiala a legislatiei si documentare din cadrul Consiliului…

- Iordache, ministru al Justitiei in guvernarea PSD, in perioada in care acest partid era condus de Liviu Dragnea, a fost validat, marti, prin vot, de catre Parlament, cu 185 de voturi pentru si 41 impotriva.

- Plenul Parlamentului s-a reunit, marti, pentru numirile in functiile de presedinte al Consiliului Legislativ si, respectiv, presedinte al Sectiei de evidenta oficiala a legislatiei si documentare din cadrul institutiei, anunța AGERPRES.Sedinta este condusa de vicepresedintele Camerei Carmen…

- Deputatul PSD Florin Iordache, fostul presedinte al Curtii Constitutionale Augustin Zegrean si secretarul general al Consiliului Legislativ, Ionut Duli Mazalu, si-au depus candidaturile pentru functia de presedinte al Consiliului Legislativ.

- Fostul președinte al Curții Constituționale a Romaniei (CCR), Augustin Zegrean, și-a depus candidatura pentru pentru postul de șef al Consiliului Legislativ, poziție dorita și de deputatul PSD Florin Iordache. Candidatura lui Augustin Zegrean este susținuta de Partidul Național Liberal. Marți și-au…

- Parlamentul a luat act, joi, de demisia lui Sorin Grindeanu din functia de presedinte al ANCOM si a declarat vacant acest post. Serban Iliescu a demisionat si el din functia de presedinte al Consiliului Legislativ. In 22 august, la Congresul PSD, Sorin Grindeanu a fost ales in functia…