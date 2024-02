Cine este noul lider surpriză al PNL Botoșani Președintele Nicolae Ciuca a luat ieri o masura radicala la nivelul uneia dintre cele mai slabe organizații județene a PNL, ceea ce a tulburat rau de tot apele politice in acel județ. Principalul finanțator al echipei de fotbal FC Botoșani, Valeriu Iftime, ar urma sa preia conducerea PNL Botoșani in locul deputatului Costel Șoptica. Liderul PNL Nicolae Ciuca este cel care l-a propus pe Valeriu Iftime la conducerea PNL Botoșani și tot el este cel care i-a cerut lui Costel Șoptica sa renunțe la funcție. Deocamdata, intreaga organizație PNL Botoșani este in stare de șoc și de azi inainte va incepe… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

