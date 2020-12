Stiri pe aceeasi tema

- Dintre toate sarbatorile populare romanesti, dar si crestinesti, sarbatoarea Craciunului este, probabil, cea mai iubita si cea mai asteptata, fiind insotita de multe traditii si obiceiuri. La 25 decembrie, in fiecare an, crestinii sarbatoresc Nasterea Mantuitorului Iisus Hristos. El a venit pe lume…

- Mai puțini știu ca Dreptul Iosif, cel care a purtat de grija pruncului Iisus și a pazit-o pe Fecioara Maria in lume, este pomenit nu o data, ci de doua ori in cursul anului de Biserica Ortodoxa, potrivit basilica.ro. Prima data, el este pomenit in Duminica Sf. Stramoși dupa trup ai Domnului,…

- Intrarea in Biserica a Maicii Domnului comemoreaza aducerea Fecioarei Maria la Templu de catre parinții ei, Sfinții Ioachim și Ana. Arhiereul Zaharia a inchinat-o pe Maica Domnului in Sfanta Sfintelor, locul cel mai sfant din Templu, unde numai arhiereul intra o singura data pe an. Fecioara Maria a…

- Crestinii ortodocsi se pregatesc pentru Postul Craciunului, iar cu o zi inainte de inceputul Postului Nasterii Domnului, in traditia populara romaneasca este respectata ca o sarbatoare „Lasatul secului”. Lasatul Secului este ultima zi in care creștinii mai pot manca mancaruri “de dulce”. Pe vremuri,…

- Astfel, Arhanghelul Mihail este conducatorul ostilor ceresti-ingeresti, iar Arhanghelul Gavril a fost trimis de Dumnezeu la Fecioara Maria sa-i dea vestea ca il va naste pe Mantuitorul Iisus si tot el a dus dreptilor Ioachim si Ana vestea zamislirii Maicii Domnului. In folclorul religios romanesc, Arhanghelul…

- Crestinii ii sarbatoresc duminica pe Sfintii Arhangheli Mihail si Gavril, cunoscuti drept conducatorii cetelor de ingeri si calauze ale sufletelor spre Rai. Conform traditiei, in aceasta zi se face marea pomenire a tuturor mortilor din familie, iar credinta populara spune ca de Sfintii Mihail si…

- Sfinții Mihail și Gavril sunt considerați conducatorii cetelor de ingeri și calauzele sufletelor spre rai. Sunt praznuiți in Biserica Ortodoxa in fiecare an, eveniment cu ocazia caruia se respecta o serie de tradiții și obiceiuri. Vezi in ce data sunt Sfinții Mihail și Gavril și ce este bine sa faci…

- Sarbatorile zilei de 23 octombrieOrtodoxeSf. Ap. Iacob, rudenia Domnului, intaiul episcop al Ierusalimului; Sf. Cuv. Macarie RomanulGreco-catoliceSf. ap. Iacob, rudenia DomnuluiRomano-catoliceSf. Ioan din Capistrano, pr.Sfantul Apostol Iacov…