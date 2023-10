Stiri pe aceeasi tema

- Razboiul din Israel a prins la fața locului mulți turiști și pelerini romani. Aceștia au cerut sa se intoatca de urgența in țara, insa cursele aeriene trimise pentru repatrierea lor nu sunt gratuite. Cantareața Ana Baniciu a explicat cum sunt organizate cursele spre Romania și cat a platit pentru un…

- Prim-ministrul Romaniei, Marcel Ciolacu a dat primele declarații dupa intalnirea din cadrul Trilateralei Romania-Bulgaria-Grecia. Cele trei state au acceptat implementarea unui plan comun de acțiune pentru dezvoltarea domeniilor precum transportul, energia, comerțul și securitatea. „Am participat astazi,…

- Gazetatul Cristian Tudor Popescu sustine, intr-o postare pe Facebook, ca "instinctiv sau cu premeditare, guvernanții democrației au incercat sa-și produca omul nou, convenabil pentru ei, cu droguri la indemana fiecaruia"."In ultimii ani, toate pedepsele cu inchisoare pentru trafic și posesie de droguri…

- Federația Naționala Feroviara Mișcare Comercial Vagoane (FNFMCV) a anunțat, astazi, ca va declanșa o greva de avertisment in ziua de 15 septembrie 2023. Sindicaliștii sunt hotarați sa intrerupa munca in intervalul 7.00-9.00, pentru a atrage atenția asupra impasului in care a intrat dialogul dintre ceferiști…

- Dana Rogoz are doi copii, pe Lia, care trei ani, și pe Vlad, in varsta de 9 ani. Intr-un interviu pentru Fanatik, actrița a recunoscut ca iși monitorizeaza copiii atunci cand au acces la internet și, in plus, baiatul in varsta de 9 ani nu are propriul lui telefon. Dincolo de cariera ei in actorie, Dana…

- Facturarea electronica va fi obligatorie, de la 1 ianuarie 2024, in Romania pentru toate tranzactiile intre firme, a anuntat ministrul Finantelor, Marcel Bolos. „Lupta impotriva combaterii fraudei si a evaziunii fiscale intra intr-o noua etapa. Datorita unei decizii luate astazi de Consiliului Uniunii…

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, a depus o plangere penala si a demis conducerea Centrului educativ Buzias din judetul Timis, dupa ce a primit imagini in care doi tineri erau agresati de catre politisti. Gorghiu a trimis, joi, Corpul de control al ministrului la Buzias și, mai mult de atat, spune…

- Penitenciarul Pitești, marturie a ororilor comuniste dupa abdicarea forțata a regelui Mihai, a fost clasat ca monument istoric prin ordinul semnat de ministrul Culturii, Raluca Turcan.„Am semnat ordinul de clasare ca monument istoric a ansamblului Penitenciarului Pitești - Fosta inchisoare a deținuților…