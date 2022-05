Stiri pe aceeasi tema

- iUmor, emisiunea de la Antena 1, a revenit cu sezonul numarul 12, vineri, 11 februarie. O serie de schimbari au avut loc la masa juraților, cat și in randul prezentatorilor. UPDATE 23 martie: Seara trecuta, Mihai Radu a cucerit jurații și publicul și a plecat acasa cu premiul de 20.000 de Euro și trofeul…

- Delia, Mihai Bendeac și Cheloo vor avea și in aceasta ediție un coleg nou de juriu. Catalin Bordea este juratul-surpriza din cea mai noua ediție iUmor difuzata duminica, de la 20.00, la Antena 1. Catalin Bordea i-a surprins pe Delia, Cheloo și Mihai Bendeac in momentul in care a pașit pe covorul roșu…

- Delia, Mihai Bendeac și Cheloo vor avea și in aceasta ediție un coleg nou de juriu. Catalin Bordea este juratul-surpriza din cea mai noua ediție iUmor difuzata duminica, de la 20.00, la Antena 1.

- Trupa „Scuze Noi” si-a adjudecat un loc in marea finala a celui de-al doisprezecelea sezon iUmor. Cei doi tineri i-au impresionat puternic pe Mihai Petre, juratul surpriza al editiei, Delia, Mihai Bendeac și Cheloo cu numarul lor de comedie și dans contemporan. Telespectatorii i-au trimis direct in…

- Mihai Petre, cel de-al patrulea jurat al ediției „iUmor” din aceasta seara, va avea parte de momente speciale de roast din partea surorii sale, Alina Petre, a Emiliei Popescu și a lui Connect-R.Juratul-surpriza al ediției iUmor de astazi, Mihai Petre, va primi „botezul” roast-ului din partea surorii…

- Seria juraților surpriza continua și in aceasta saptamana la „iUmor”. Mihai Petre va fi alaturi de Delia, Mihai Bendeac și Cheloo in jurizarea ediției din aceasta duminica, de la 20.00, la Antena 1. „iUmor” continua cu cea de-a opta ediție din audiții, iar juratul surpriza care se va alatura mesei juraților…

- Seria juraților surpriza continua și in aceasta saptamana la iUmor. Mihai Petre va fi alaturi de Delia, Mihai Bendeac și Cheloo in jurizarea ediției din aceasta duminica, de la 20.00, la Antena 1.

- Darisian Ștefan Luncanu si-a adjudecat un loc in marea finala a celui de-al doisprezecelea sezon iUmor. Tanarul de doar 20 de ani le-a impresionat puternic pe Delia și Monica Birladeanu, jurata-surpriza a editiei, cu numarul sau de magie, dar mai ales cu energia și carisma de care a dat dovada. Telespectatorii…