- Janni Alexandridis a caștigat „Chefi la cuțite”, sezonul 12 și premiul in valoare de 30.000 de euro. Invingatorul in varsta de 23 de ani are o poveste impresionanta, el a reușit deja sa gateasca pentru celebritați precum Selena Gomez, Thomas Muller, Lewis Hamilton.Janni Alexandridis are 23 de ani și…

- Sezonul 12 al show-ului culinar ”Chefi la cuțite” a ajuns la final astazi, 18 octombrie 2023. Cine este caștigatorul competiției. Lupta mare s-a dat intre Valentin Timofte, Janni Alexandridis și Ioana Dehelean. Emoții uriașe pentru toți!

- Valentin Timofte, Ioana Dehelean și Janni Alexandridis și-au facut echipele alaturi de care sa gateasca in Finala sezonului 12 Chefi la cuțite. Finaliștii au ales cu mare atenție persoanele cu care vor imparți bancul de lucru in ultima etapa a show-ului culinar. Iata la ce strategii au apelat.

- Finaliști „Chefi la cutite” sezonul 12. In seara asta are loc marea finala a show-ului culinar de la Antena 1. Ioana Dehelean, Valentin Timofte si Janni Alexandridis sunt finaliștii, cei care lupta pentru marele premiu in valoare de 30.000 de euro. Ieri seara, semifinala „Chefi la cuțite” i-a purtat…

- Dupa ce echipa lui Florin Dumitrescu a caștigat prima proba, concurenții din echipele adverse au ajuns la duel. Tensiunea a atins cote maxime in bucataria Chefi la cuțite, chiar și in cazul lui Valentin Timofte, cuțitul de aur al lui Sorin Bontea.

- Janni Alexandridis a primit cuțitul de aur de la chef Florin Dumitrescu in ediția 10 din sezonul 12 Chefi la cuțite, de pe 17 septembrie 2023. Jurații show-ului culinar au ramas surprinși cand au gustat din preparatul lui. Iata cum a reacționat concurentul cand a vazut ca i se da șansa de a merge direct…

- Valentin Timofte a facut furori la Chefi la cuțite, in ediția din 9 septembrie 2023. Concurentul are o experiența impresionanta in bucatarie, iar preparatul lui i-a facut pe Sorin Bontea și Florin Dumitrescu sa ii ofere cuțitul de aur. Dincolo de viața profesionala, Valentin Timofte este un barbat implinit,…