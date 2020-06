Cine este femeia pe care Elton John a părăsit-o înainte de nuntă Este casatorit din 2014 cu David Furnish, insa Elton John a fost la un moment dat la un pas sa se insoare cu o femeie, pe care a parasit-o cu puțin timp inainte de nunta. Linda Hannon, acum in varsta de 76 de ani, și popstarul s-au cunoscut in anul 1968, intr-un club din Sheffield. La acea vreme, Elton John era cunoscut ca Reg Dwight. Avea doar 21 de ani și se mutase la Londra. Atunci, Linda i-a fost alaturi și l-a susținut și financiar, totul pentru ca el sa-și poata indeplini visul de a avea o cariera muzicala. Vedeta a cerut-o de soție pe Hannon, dar cei doi nu au mai ajuns in fața altarului.… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

