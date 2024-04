Stiri pe aceeasi tema

- John Alfred Tinniswood, care s-a nascut in 1912, in acelasi an in care s-a scufundat Titanicul, a obținut titlul de cel mai batran om din lume. El a declarat ca nu ține o dieta stricta și ca mananca pește și cartofi prajiți in fiecare vineri. Citește și Banii Mioveniului – ingropati de grandomania primarului…

- Asta da parteneriat strategic! Cum s-a infratit un oras de 30.000 de locuitori cu un sat cu doar 6.000 de suflete In vreme ce Servicii Edilitare se afla la un pas de incapacitate de plata din cauza facturilor de 16,5 milioane lei neplatite de Primaria Mioveni pentru intreținerea orașului, edilul Ion…

- Anchetatorii au stabilit ca studenta gasita moarta intr-un apartament din Timisoara a fost ucisa cu mai multe lovituri de cutit. Politistii au si un suspect, iubitul fetei, student si el la Medicina, la fel ca ea. Potrivit anchetatorilor, tanara ucisa avea 21 de ani, era din Baia de Arama si a murit…

- Telescopul spatial James Webb a contribuit, de la momentul la care a devenit operational, in 2022, la descoperirea a numeroase surprize despre stadiile incipiente ale universului. La acestea se adauga inca una: observatii ale unei galaxii care era deja „moarta” cand universul avea doar 5% din varsta…

- Noi detalii despre doctorita data disparuta și gasita inconștienta la marginea Bucurestiului. Femeia nu-si aminteste ce s-a intamplat Mihaela F., doctorita in varsta de 43 de ani, a fost gasita inconstienta intr-o rapa dintr-o padure din apropierea Capitalei, dupa ce rudele au dat-o disparuta. Femeia…

- Camelia Tișe avea 47 de ani și a fost de profesie notar. Femeia a fost gasita, luni dimineața, 5 februarie, moarta in locuința din Cluj-Napoca. Cei doi soți s-au desparțit in 2018, ei avand impreuna un copil.

- „In urma cu scurt timp am intervenit pentru extragerea din apa a unei persoane, care a fost observata la cațiva metri de mal, in lacul Herastrau.La caz au fost alertate urmatoarele resurse: o autospeciala de stingere cu apa și spuma, echipajul de scafandri și o ambulanța SMURD.Dupa ce a fost scoasa…