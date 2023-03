Stiri pe aceeasi tema

- Marinela Chelaru a suferit o intervenție chirurgicala la nivelul inimii, iar actriței i-a fost inlocuita o artera cu o vena de la mana. Marinela Chelaru a marturisit in exclusivitate la Antena Stars cum sta cu partea financiara, iar actrița a marturisit ca pensia ei este de 1.400 de lei, dupa 40 de…

- Valerie Lungu a vorbit in exclusivitate despre relațiile pe care le-a avut in trecut, dar și lecțiile pe care le-a invațat, iar vedeta susține ca in fiecare persoana din viața i-a oferit o experiența și nu regreta nimic. Iata ce a marturisit vedeta la Antena Stars!

- Andreas Ivan (28 de ani) este un jucator de origine romana care a debutat la 28 de ani in Bundesliga, in tricoul lui Schalke. Toamna trecuta, in octombrie, Andreas Zimmermann ii facea reclama unui alt Andreas. Antrenorul lui Ahlen, fost jucator la Hertha și Union Berlin, printre alte echipe, ii sfatuia…

- Fața de majoritatea vedetelor care care spera ca imaginea expusa in online le va aduce și bani, actrița și prezentatoarea Pro TV a luat munca in serios și a reușit sa-și indeplineasca visul. Majda, care, in perioada restricțiilor a fost nevoita sa-și vanda magazinul mobil de dulciuri, creații proprii,…

- Dupa cum bine știm cu toții, Jador a ramas fara o suma uriașa, dupa ce i-au fost furați bani de pe card. In exclusivitate pentru Antena Stars, avocatul Adrian Cuculis a marturisit ce trebuie sa faca manelistul pentru a recupera totul. Mulți romani se „trezesc” intr-o astfel de situație și nu știu cum…

- In cadrul unui interviu acordat in exclusivitate pentru Antena Stars, Nadir a vorbit despre pierderea mamei sale, un moment pe care nu il poate uita vreodata. Artistul a fost nevoit sa traiasca cu absența mamei, iar sarbatorile erau speciale in familia sa, dupa cum povestește chiar Nadir.

- Dan Bursuc a atras multe controverse dupa ce a spus ca iși pune parinții pe primul loc, nu soția și nici copiii. In exclusivitate pentru Antena Stars, artistul spune daca soția a simțit vreodata lipsa fatului ca nu a fost pusa pe primul loc.