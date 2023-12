Stiri pe aceeasi tema

- La Ministerul Afacerilor Interne, miniștrii vin și pleaca, dar un singur secretar de stat este „etern”, chiar daca numele sau este menționat in mai multe acțiuni controversate. In ianuarie 2014, Raed Arafat era numit de fostul premier Victor Ponta pe funcția de secretar de stat și, totodata, șef al…

- Vlad Voiculescu și Florin Cițu sunt in centrul unor acuzații extrem de grave. Este vorba despre acel miliard cheltuit aiurea pe vaccinuri in plus. Dinspre frontul USR vin niște acuzații de securism, de pesedism, aceleași vechi obsesii. Baieți, acum se vede cat de aberanta a fost politica voastra „antipenali”.Tot…

- Liderul PNL, Nicolae Ciuca, a declarat joi, la Digi24, ca liberalii vor vota in Senat ridicarea imunitații fostului premier Florin Cițu, vizat de DNA in dosarul achiziției de vaccinuri anti-Covid. El a spus ca a vorbit cu acesta și iși va da demisia din grupul senatorilor PNL, urmand sa activeze la…

- „Nu cred ca asta e subiectul despre ce fantezii sau viziuni are Rareș Bogdan ca știți mai e un personaj de desene animate, au fost și filme, se scoala dimineața, iși pune chiloții peste pantaloni, pelerina și se deghizeaza in superman și zboara printre blocuri”, a spus Mihai Tudose.Rareș Bogdan: PNL…

- Managerul de campanie al PSD pentru alegerile europarlamentare din 2024, Mihai Tudose, afirma ca este timpul ca Romania sa aiba un presedinte social-democrat, desi nu exclude varianta unui tandem Nicolae Ciuca la presedintie si Marcel Ciolacu premier, informeaza News.ro.Mihai Tudose a fost intrebat,…

- Potrivit documentului, blocurile de ancoraj ale podului de Braila sunt pline de fisuri și infiltrații care pot genera grave probleme de durabilitate și stabilitate structurala. Mai mult, inaugurarea și deschiderea traficului pe podul suspendat inainte de recepția lucrarii poate duce la plata unor daune…

- Partidele politice se pregatesc intens pentru alegerile de anul viitor. Liberalii au avut deja un team building in urma caruia au decis ca vor merge mai departe cu Nicolae Ciuca la prezidențiale. In realitatea, liberalii ar pregati debarcarea lui Nicolae Ciuca și instalarea unui alt lider, așa cum s-a…

- „Am ințeles ca, mai nou, a plouat pe pod și este ud. E o nenorocire… Podul nu este recepționat. Nu este treaba statului ca s-a stricat asfaltul. Podul este inca la constructor. E treaba constructorului și el reface. Sa spunem ca maine se preda podul la CNAIR, se preda statului, daca peste doua zile…