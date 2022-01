Stiri pe aceeasi tema

- S-a dat startul celei mai dure competiții de pe micile ecrane! Telespectatorii au putut sa vada cum reacționeaza Faimoșii și Razboinicii in momentul in care sunt puși fața in fața cu problemele de la Survivor Romania 2022. Ramona Craciunescu a atras atenția tuturor. Detalii despre Ramona Craciunescu.…

- Telespectatorii s-au bucurat enorm de faptul ca Razboinicii și Faimoșii au avut parte de prima provocare! Cu toate acestea, atmosfera s-a incins in momentul in care concurenții s-au bucurat de o mica petrecere. Emil Rengle și Otilia Bilionera au fost surprinși in ipostaze tandre! Ce s-a intamplat intre…

- Telespectatorii abia așteapta sa urmareasca un nou sezon Survivor Romania. Razboinicii și Faimoșii o sa fie nevoiți sa se confrunte cu anumite condiții extrem de dure și probe greu de caștigat. Un concurent a dezvaluit ca nu știa ce se intampla in respectivul show atunci cand a semnat contractul. Noi…

- Numele real al lui GP Blaze de la Survivor Romania 2022 este Godspower Morris Okpata și are 26 de ani. Acesta a devenit cunoscut odata cu participarea la „Mireasa”, unde și-a cunoscut viitoarea soție, Izabela. Razboinicul s-a nascut in Nigeria, in orașul Portharcourt, și provine dintr-o familie numeroasa.…

- „SURVIVOR”, show-ul care a cucerit publicul din intreaga lume, va fi difuzat in primavara lui 2022 la Pro TV, dupa ce competitia a fost produsa, in tara noastra, si de Kanal D. De-a lungul anilor, acest format de emisiune a demonstrat ca totul este posibil. Concurenții vor merge pe o insula izolata…

- Telespectatorii abia așteapta sa urmareasca Survivor Romania. Aceștia au avut parte de multe surprize in momentul in care a fost anunțata echipa Faimoșilor, dar iata ca au aparut și primele imagini cu Razboinicii de la Antena 1! GP Blaze face parte dintre aceștia. Totul despre GP Blaze, care face parte…

- PRO TV a publicat primele imagini cu Razboinicii de la „Survivor Romania” 2022. Show-ul va incepe pe 16 ianuarie , insa nu au fost anunțate oficial numele celor 12 adversari ai Faimoșilor. Fanii „Survivor Romania” așteapta cu mare nerabdare inceperea emisiunea la PRO TV. Echipa Faimoșilor a fost deja…

- Show-ul matrimonial „Mireasa” sezonul 4 se apropie de final și in curand, telespectatorii vor afla cine este cuplul caștigator. Prezentatoarea emisiunii, Simona Gherghe, a facut anunțul mult așteptat.Potrivit moderatoarei emisiunii Mireasa 2021, Simona Gherghe, marea finala la avea loc duminica, 19…