- De abia au facut nunta, iar acum au facut și marele anunț. La 54 de ani, Marc Anthony și noua lui soție, Nadia Ferreira, așteapta un copil impreuna, al șaptelea pentru cantarețul latino.

- In urma cu ceva vreme, Maria Andria a facut dezvaluiri șocante, in exclusivitate la Antena Stars. Artista susținea ca o prietena vrea sa-i faca rau și i-ar fi facut vraji sa aiba șapte ani de ghinion pentru ca i-a „furat” iubitul. De curand, vedeta a facut dezvaluiri emoționante. Susține ca iși dorește…

- Un copil cu varsta de aproape trei ani a murit, la Spitalul pentru Copii ”Sfantul Constantin” din Brasov, in urma unor complicatii pulmonare. Oficialii DSP Brasov anunta ca asteapta rezultatele necropsiei pentru a stabili cu exactitate cauza decesului, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele…

- Fotbalistul Lucas Perez, 34 de ani, a fost in prim-plan zilele acestea, dupa revenirea la Deportivo La Coruna, in liga a treia spaniola. Jucatorul a renunțat la contractul cu Cadiz, unde era golgeterul echipei și juca in La Liga, și a platit 500.000 de euro pentru a se intoarce in Galicia, la formația…

- Oana Zavoranu este o femeie implinita pe plan profesional și are o relație amoroasa care ii aduce bucurii in fiecare zi. Insa, se pare ca vedeta ar fi decis sa treaca la urmatorul nivel in viața. Iata cu ce indiciu s-ar fi dat de gol și care este detaliul care i-a facut pe fani sa se intrebe daca Oana…

- Atacantul Jese Rodriguez, fost jucator la Real Madrid sau PSG, acum la Ankaragucu, in primul eșalon din Turcia, a anunțat pe rețelele de socializare ca soția sa, Aurah, așteapta un copil. E al șaselea pentru Jese și al doilea pentru partenera lui In varsta de 29 de ani, Jese a inceput un nou capitol…

- In urma cu an și jumatate, Carla Suarez Navarro anunța ca a caștigat lupta cu cancerul (limfomul Hodgkin). Miercuri, fosta adversara a Simonei Halep a postat pe rețelele sociale un mesaj prin care a precizat ca este insarcinata.

- Bunica Milina Gatta și tanarul de 19 ani, Giuseppe D'Anna, au devenit foarte cunoscuți in mediul online dupa ce au postat imagini in timp ce se se sarutau. Femeia a fost ceruta in casatorie de italianul cu 57 de ani mai mic decat ea, iar povestea nu se oprește aici, pentru ca au anunțat ca așteapta…