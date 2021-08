Stiri pe aceeasi tema

- Domenico Paviglianiti, unul din fugarii cei mai cautati ai Italiei, a fost arestat in plina zi pe o strada din capitala spaniola, intr-o operatiune comuna cu carabinierii italieni. Politia a facut publica filmarea arestarii. Paviglianiti avea asupra sa documente portugheze false, sase telefoane mobile…

- Poliția spaniola a arestat un cetațean britanic in varsta de 22 de ani, Joseph O'Connor, din motiv ca ar fi spart 130 de conturi de Twitter ale persoanelor vestite, cum ar fi Elon Musk, Barack Obama și Kanye West, scrie bbc.com .

- Poliția haitiana a arestat un barbat pe care il considera suspectul cheie in asasinarea președintelui Jovenel Moise. Potrivit polițiștilor, este vorba de un cetațean haitian care ar fi venit in țara cu un avion privat și ar fi avut motive politice prin recrutarea comandoului.

- Autodescris „Regele Bitcoin”, Claudio Oliveira, a fost arestat și acuzat de poliția federala braziliana pentru ca ar fi creat un sistem de frauda de aproximativ 300 de milioane de dolari. Claudio Oliveria a ocupat funcția de președinte al Bitcoin Banco Group, o firma braziliana de brokeraj…

- Principalul editorialist al ziarului pro-democratie Apple Daily, inchis saptamana trecuta, a fost arestat duminica seara de Politia din Hong Kong in momentul in care se pregatea sa paraseasca tara, potrivit mass-media locale, scrie AFP.

- Un urs negru de mari dimensiuni, filmat de camere de securitate in timp ce incerca sa urce intr-o camioneta, este autorul unei serii de patrunderi prin efractie in mai multe automobile din statul american New Hampshire, a anuntat politia locala, citata de AFP. Politia din orasul american Thornton a…

- Politia din Bangladesh a arestat un braconier cautat de aproape 20 de ani in sudul tarii unde ar fi ucis circa 70 de tigri bengalezi, specie pe cale de disparitie, relateaza AFP. Habib Talukder, poreclit "Bagh Shikari" (vanator de tigri), figura legendara in sudul tarii, a fost arestat de…

- Politia bosniaca l-a arestat, miercuri, pe fostul antrenor al echipei Dinamo Zagreb, Zoran Mamic, cautat in Croatia, unde a fost condamnat la inchisoare intr-un caz de deturnare a mai multor milioane de euro. Zoran Mamic «a fost arestat la Medjugorje (sud) si a fost dus la tribunalul de stat…