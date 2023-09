Cine este diva care-l strunește pe Sebastian Burduja la Ministerul Energiei De cand a ajuns ministru al Digitalizarii și acum al Energiei, deputatul PNL Sebastian Burduja este nedesparțit atat in țara cat și in strainatate de o consiliera foarte bogata recomandata și garantata de un europarlamentar liberal. Pupila lui Burduja, garantata de Rareș Bogdan La scurt timp dupa ce a fost numit ministru al Cercetarii, Inovarii și Digitalizarii, Sebastian Burduja a angajat-o pe postul de consilier superior pe Oana Babagianu, fiica subprefectului de Ialomița, Gheorghe Babagianu. Aceasta a locuit vreo 15 ani in strainatate, mai exact in Spania, fiind convinsa de europarlamentarul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Medicul susține ca nu a fost anunțat de asistenta despre caz, iar in seara respectiva erau de garda doi doctori. Mai mult, raportul arata ca spitalul nu are linie de garda ginecologie, iar dupa ora 15 nu exista medici din specialitați cheie. Acest raport intocmit de Direcția de Sanatate Publica din…

- "- Va rog frumos ieșiți afara.- Pai, nu, sa vina poliția.- Va rog frumos sa ieșiți afara de la noi din curte! Sunteți pe o proprietate privata, nu aveți voie.- Dar de ce? Ați vazut protocolul?- Nu, este expirat protocolul! Va rog frumos sa ieșiți afara!- Nu este expirat. Cautați in DEX ce inseamna "tacit".-…

- Acest imobil aparține unui individ care mai are inca un azil, se pare acesta are acte in regula. Dupa ce Primaria Sectorului 5 a demarat controale la un azil din sector, inspectorii au ajuns și la acest stabiliment fara acte. Conform polițiștilor, aici erau aduși batranii in momentul in care individul…

- "Nu este o surpriza pentru nimeni care a avut contact cu conducerea statului ca in aceste direcții de protecții lucrurile nu mergeau grozav, se scurgeau foarte mulți bani, mulți angajați care nu iși fac treaba, chestii vechi. E rușinos, eu ma simt rușinat de chestia asta, ințeleg reacția lui Marcel,…

- Floreintin Pandele, primarul din Voluntari, orașul in care se regasesc cele doua aziluri private de batrani, rupe tacerea despre secretul care a stat in spatele acestor ”lagare”. Dupa o ancheta ampla realizata de jurnaliștiii Centrului de Investigații Media și Buletin de București, persoanele care ar…

- Dupa perchezițiile de la centrele de batrani din Voluntari, poliția a reținut 24 de persoane, iar doua au fost plasate sub control judiciar. In urma descinderilor, aproape 100 de persoane au fost preluate de autoritati din trei imobile in care ar fi trebuit sa primeasca ingrijiri. Anchetatorii au stabilit…

- Apar marturii șocante din caminele groazei, aflate la doar cațiva kilometri de București. Oamenii care locuiesc in zona povestesc despre traumele și umilințele prin care au trecut peste o suta de batrani. Aceștia erau batuți, ținuți nemancați și obligați sa cerșeasca.

- Polițiștii Direcției de Investigații Criminale, alaturi de procurorii DIICT, efectueaza marti 31 de perchezitii in București, Ilfov, Ialomița, Calarași, Constanța, Olt și Argeș, intr-un dosar ce vizeaza doua grupari infractionale care ar fi exploatat persoane cu dizabilitati.