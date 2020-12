Cine este Diana Șoșoacă, viitor senator AUR Surprinzatoarea victorie a partidului naționalist AUR care, conform rezultatelor parțiale ale alegeilor parlamentare, a reușit sa depașeasca pragul electoral de 5%, va aduce cu sine noi figuri politice in Parlament. O astfel de figura este cea a avocatei Diana Iovanovici-Șoșoaca, ajunsa senator AUR de Iași. Șoșoaca a reușit performanța de a deveni, in foarte scurt timp, o vedeta a Internetului, dupa ce s-a remarcat prin aparițiile sale in clipuri video in care a militat impotriva masurilor de combatere a pandemiei de COVID-19 și din postura de avocat cu care IPS Teodosie a venit in fața judecatorilor… Citeste articolul mai departe pe digi24.ro…

Sursa articol si foto: digi24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- De cateva zile incoace se tot agita cu resurse uriașe aruncate in online, sa se faca remarcat, un partid așa zis naționalist. Intai a incercat sa le spuna romanilor ca este impotriva restricțiilor legate de COVID, apoi a trecut la atac la adresa mai multor instituții ale statului și bineințeles, politicieni.…

- Luni dimineata, avocata arhiepiscopului Tomisului, Diana Iovanovici Sosoaca, a sustinut ca pandemia de coronavirus este „o mascarada". „E un drept care nu poate fi ingradit in nici un mod, in nici o situatie (sa participi la o slujba, n.r.). Si daca ne-ar fi oprit, o luam pe camp si ajungeam la Sfantul…

- Ortodocșii au devenit ținta preferata a deciziilor guvernului condus de Ludovic Orban! Dupa ce au interferat pana și in cultul liturgic, autoritațile au decis sa restricționeze accesul in biserici. Totul a culminat cu un incident fara precedent in democrațiile ultimilor ani a lumii moderne. La Constanța,…

- Arhiepiscopia Tomisului a dat in judecata Prefectura Constanța dupa ce Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Constanța a decis anularea pelerinajului de Sfantul Andrei, informeaza spotmedia.ro . „Da, sigur ca da. E un drept religios incalcat. Nu avem inca termen la instanța, dar este o realitate.…

- Ambasadorul SUA la Bucuresti, Adrian Zuckerman, a declarat, marti, la Iasi, ca fara stat de drept nimic nu va fi reusit in Romania, precizand ca statul roman trebuie sa aiba curajul sa demareze proiecte importante.

- Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, amenința cu instanța daca, din cauza restricțiilor din pandemie, nu va putea sa ajunga, in ziua de Sfantul Andrei, la peștera Apostolului, din apropierea localitații Ion Corvin, județul Constanța. Intrebat, in cadrul unui interviu pe pagina de Facebook a Arhiepiscopiei…

- Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, amenința cu instanța daca, din cauza restricțiilor din pandemie, nu va putea sa ajunga, in ziua de Sfantul Andrei, la peștera Apostolului, din apropierea localitații Ion Corvin, județul Constanța. MOISE GURAN prezice o prabușire fara precedent a economiei Romaniei…

- Procurorii DNA au clasat dosarul in care fostul senator PDL Gigi Chiru era luat in vizor pentru o mita de 1,5 milioane de euro, fapta care ar fi fost comisa in 2010, pe vremea cand acesta era inspector-sef al Inspectoratului Teritorial in Constructii Sud-Est Constanta