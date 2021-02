Stiri pe aceeasi tema

- Accidentul petrecut ieri in cartierul Andronache din Capitala, in care doua tinere, una de 21 de ani, și una de doar șase ani, au murit, a fost surprins de o camera de supraveghere din zona. Imaginile au un puternic impact emoțional!

- Nenorocirea a avut loc pe o strada din Sectorul 2 al Capitalei. Martorii susțin ca șoferița a calcat prea tare pedala de accelerație.Femeia care se afla la volan a pierdut controlul masinii, a lovit un stalp de beton care s-a si daramat si mai apoi a intrat intr-un grup de copii care se afla pe trotuar.…

- „Intr-adevar, venea destul de tare autovehiculul”, spun reprezentanții Brigazii Rutiere dupa accidentul produs in cartierul Andronache din București de catre o șoferița de 56 de ani, in urma caruia au murit doua fete. Claudiu Costea, purtator de cuvant al Brigazii Rutiere, a declarat la Digi24 ca anchetatorii…

- Șoferița care a ucis doua tinere in cartierul Andronache din Capitala a fost luata la bataie cu lopata de catre martorii care au ieșit sa vada ce s-a petrecut. Orbiți de furie, aceștia au atacat-o pe femeie, dar și pe soțul acesteia, care se afla cu ea in mașina la momentul impactului tragic.

- Doua fete, de șase, respectiv 21 de ani, au murit in urmp cu scurt timp, dupa ce au fost izbite violent, in timp ce se aflaupe trotuar, de o șoferița neatenta. Femeia a scapat autoturismul de sub control, intrand in plin in gardul unei case din cartierul bucureștean Andronache.

- Un motociclist a murit dupa ce a fost lovit in plin, joi seara, de o mașina, in București. Accidentul a avut loc pe bulevardul Libertații, unde șoferul unui autovehicul a intrat intr-un motociclist. In...

- Din primele informații ar fi vorba despre echipajul medical din ambulanța. Din fericire, in momentul impactului nu se afla niciun pacient in autospeciala.La fața locului s-au deplasat imediat mai multe echipaje de poliție, pompieri, dar și ambulanțe.Accidentul a avut loc pe Șoseaua Chitilei din Capitala,…

- Primaria Bistrița a primit o amenda de 3.045 de lei, dupa ce o mașina a alunecat și a plonjat in rau, accident soldat cu ranirea unei persoane. Accidentul rutier a avut loc joi dimineața in Bistrița, zona Codrișor. Conform ISU Bistrița-Nasaud, pompierii au intervenit la accidentul in care un autoturism…