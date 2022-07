Stiri pe aceeasi tema

- Romania vrea sa adopte, pana la sfarșitul acestei luni, un plan de eliminare completa a carbunelui din sistemul energetic. Un efort laudabil, dar aparent in contratimp cu strategia altor state europene, care vor sa revina, chiar și temporar, la...

- Politistul isi desfasoara activitatea profesionala in interesul si in sprijinul persoanei, comunitatii si institutiilor statului, exclusiv pe baza si in executarea legii. Pentru a te angaja in Poliție, trebuie sa indeplinești mai multe reguli. Condițiile minime pentru inscriere in poliție Daca vrei…

- Cel mai bine platit salariat din Romania incaseaza lunar 22.800 de euro pe contract de munca și este șeful unei organizații profesionale din domeniul sportiv, scrie Ziarul Financiar , care citeaza datele din Revisal, platforma Inspecției Muncii cu evidența salariaților din Romania. Potrivit Gazetei…

Daniel Dines, 50 ani, IT-istul din Onesti care a pus bazele primului unicorn romanesc, respectiv compania UiPath la care are si pozitia de director general (CEO), a publicat in raportul de remunerare consultat de ZF un salariu de baza de doar 6.017...

- Facultatea de Medicina și Științe Biologice (FMSB) din cadrul Universitații „Ștefan cel Mare" din Suceava (USV) organizeaza pe 22 mai 2022, in colaborare cu Colegiul Dieteticienilor din Romania (CDR), examenul la nivel național pentru obținerea statutului de dietetician autorizat.USV ...

- UiPath, cel mai valoros startup pornit din Romania si care este listat de un an de zile la bursa de la New York, a anuntat in aceasta dupa amiaza numirea lui Robert Enslin in functia de co-CEO, incepand cu 16 mai.

- Nenumarați copaci, unii care impresioneaza prin circumferința, alții prin inalțime sau varsta, figureaza pe harta arborilor remarcabili din Romania, un proiect științific inițiat și pus in practica de o echipa alcatuita din lector dr. Viorel Arghiuș, cadru didactic la Facultatea de Știința și Ingineria…

- Bitdefender a investit peste 50.000 de euro in modernizarea unui laborator de informatica destinat studenților Facultații de Automatica și Calculatoare din cadrul Universitații Politehnica din București (UPB). Laboratorul este dotat cu 21 calculatoare de ultima generație, proiector interactiv și mobilier…