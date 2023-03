Stiri pe aceeasi tema

- Din 2011 incoace, Andra este nelipsita de la masa juriului emisiunii „Romanii au talent”, iar cel de-al 13-lea sezon se dovedește a fi unul magic. Caci artista traiește cu emoție fiecare moment de pe scena, mai ales ca in sala se afla, de multe ori, și familia sa. Cat despre talentul din familie, așchia…

- La Pro TV, in seara aceasta, de la 20.30, incepe o noua ediție „Romanii au talent”. Este cea de-a opta seara din acest an in care telespectatorii vor avea ocazia sa ii descopere pe cei care cred ca prin talent pot transforma orice vis in realitate. Povești de viața care prind culoare. Toate aceste lucruri…

- Marco Cristoferi este dansatorul pentru care Andra a apasat Golden Buzz-ul la Romanii au talent 2023. Concurentul a venit din Italia pentru a impresiona jurații show-ului de talente de la PRO TV. „Daca nu ai nebunia de a risca, nu vei fi niciodata cel mai bun”, a spus aseara Dragoș Bucur ca un mesaj…

- Un moment neașteptat a avut loc la „Romanii au talent” , in ediția difuzata aseara, 3 martie. Jurații Mihai Bobonete și Dragoș Bucur au urcat pe scena alaturi de un concurent, au cantat și dansat impreuna pe una dintre melodiile Andrei. In fața celor patru jurați de la „Romanii au talent”, Mihai Bobonete,…

- De la 20:30, pe PRO TV incepe o noua ediție „Romanii au talent”. Este o noua ediție de neratat in care curajoși care au muncit toata viața pentru visul lor vor lasa emoțiile deoparte și vor pași pe scena pentru a straluci sub lumina reflectoarelor. Pavel Bartoș și Smiley știu ce inseamna sa-i incurajezi…

- In aceasta seara, de la ora 20:30, pe PRO TV, incepe o noua ediție a emisiunii „Romanii au talent”, unde concurenți talentați vor urca pe scena. Unii reușesc sa-i impresioneze cu adevarat pe jurați, cum e și cazul unui concurent in varsta de 75 de ani, din Botoșani. Andi Moisescu, Andra, Dragoș Bucur…

- Bivash Sardar și Sri Janak, din India, cei doi din grupul Bad Salsa, au impresionat cu dansul lor la Romanii au talent , sezonul 13. Smiley și Pavel Bartoș le-a oferit Golden Buzz și i-a trimis direct in semifinala emisiunii. Prima ediție a emisiunii Romanii au talent, sezonul 13, a fost plina de surprize…

- Vineri seara, 20 ianuarie, show-ul „Romanii au talent” a revenit la PRO TV cu sezonul 13. Jurații noului sezon sunt Andi Moisescu, Andra, Dragoș Bucur și Mihai Bobonete, care s-au pregatit ca la carte pentru a-i intampina cum se cuvine pe concurenți. Pe langa participanți, Dragoș Bucur i-a uimit pe…