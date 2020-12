Stiri pe aceeasi tema

- Valoarea tranzactiilor a inregistrat o crestere cu aproximativ 20% in 2020 fata de 2019, lucrari de Nicolae Grigorescu, Stefan Luchian sau Adrian Ghenie situandu-se printre cei mai bine vanduti artisti, potrivit Artmark. Sursa foto: www.artmark.ro Intr-un top 10…

- Sa incepem cu un top 10 al celor mai bine vandute public (in licitație) loturi de arta sau obiecte de colecție pe piața interna: Nicolae Grigorescu – "Țarancuța cu fuior pe cale" – 220.000 euro (Licitația A10 de Primavara, 24 martie) Ștefan Luchian – "Vas cu garoafe" – 125.000 euro…

- Piața locala a vinului a insumat aproximativ 1,8 miliarde lei in 2019, scaderea fiind de 11,4% fața de 2018, iar in 2020 trendul va continua, pana la o cifra de afaceri de aproximativ 1,7 miliarde lei, potrivit estimarilor specialiștilor KeysFin. Deși afacerile au scazut, rezultatul net din 2019…

- Cel mai bine cotat pictor roman, Adrian Ghenie, a vandut la licitație trei lucrari pentru 205.500 de euro. Acestea au fost cumparate la licitația online de arta contemporana organizata de...

- Noi recorduri pe piața romaneasca de arta au fost stabilite in cadrul celei mai lungi licitații din istoria Casei de Licitații A10 by Artmark. Aproape 8 ore și jumatate a durat licitarea celor 184 de capodopere din cadrul evenimentului maraton - Licitația de Toamna - Top 100 Mari Maeștri ai Artei Romanești,…

- Cea mai lunga licitație de arta de pe piața romaneasca de profil s-a incheiat și cu un record financiar: vanzarile au totalizat aproape 1,5 milioane de euro. A fost un adevarat maraton in care au fost propuse spre adjudecare 184 de lucrari. Aproape 8 ore și jumatate a durat licitarea celor 184 de capodopere…

- Lucrarea "Irina" semnata de Nicolae Tonitza, cea mai bine cotata la licitatia de toamna, organizata online de Artmark joi seara, a fost adjudecata la 120.000 de euro. Alte doua lucrari de Tonitza au fost cumparate la sume mari. "Nud vazut din spate" si "Curte la Mangalia" (Cofetaria lui Delureanu)…

- Constantin Brancusi, Adrian Ghenie si Victor Brauner sunt primii trei artisti romani ale caror lucrari au fost vandute cel mai bine in strainatate si in tara, potrivit news.ro.Detasat, pe locul intai in Topul 100 Mari Maestri ai Artei Romanesti se afla celebrul Constantin Brancusi, primul…