- Jucatoarea americana de tenis Serena Williams este cea mai bine platita sportiva din lume in 2018, pentru al treilea an consecutiv, in timp ce Simona Halep, actualul lider al clasamentului WTA, ocupa pozitia a opta, conform datelor prezentate de revista economica americana Forbes. Williams, care a revenit…

- Petre Apostol Romania va avea, in premiera, la ediția din acest an a turneului de Mare Șlem Wimbledon opt jucatoare pe tabloul principal. Printre sportivele tricolore de la cel mai important turneu desfașurat pe iarba se numara și jucatoarea prahoveana Ana Bogdan, care saptamana trecuta revenise pe…

- «Ambiție, determinare, atitudine și, așa cum spunea unul dintre antrenorii lotului național, inimi de leu! Adevarate luptatoare cu care orașul Amara și județul Ialomița trebuie sa se mandreasca...» ne spune vadit emoționat antrenorul Marian Moraru. Saptamana trecuta, in orașul maghiar Gyor, s-a desfașurat…

- Firicel Tomai, declarații despre Simona Halep: ”Nu mai vorbim. A fost vorba de caracter”. Tehnicianul care l-a scos in lumea mare a tenisului pe Victor Hanescu, ducandu-l pana in sferturile de finala la Roland Garros 2005, a lucrat in perioada 2008-2012 cu Halep, sportiva adusa de la Constanța de parinți.…

- Halep a reusit, sambata, sa intregeasca perfrormanta de a fi numarul 1 mondial cu titlul de grand slam mult visat. Jucatoarea romana a fost in finala de la Roland Garros sportiva mai buna, cu arsenalul de lovituri mai bogat si sportiva mai bine pregatita fizic. Stephens a “ars” repede, dupa un prim…

- Simona Halep a trecut, in 59 de minute, de faza optimilor de finala la Roland Garros 2018, dupa 6-2, 6-1 in fata belgiencei Elise Mertens, cap de serie 16 la Paris. Romanca era, la startul optimilor, la egalitate cu Garbine Muguruza, pe primul loc la capitolul cele mai putine game-uri cedate in primele…

- Mihaela Buzarnescu a avut o reacție incredibila in timpul marii victorii contra Elinei Svitolina: ”Vito!”. Sportiva in varsta de 28 de ani a reușit azi victoria cea mai frumoasa din cariera , in fața Elinei Svitolina, pe care a batut-o in doua seturi – 6-3, 7-5 -, calificandu-se in optimile de finala…