Stiri pe aceeasi tema

- Surprizele s-au ținut lanț in ediția de joi sara, 30 aprilie, la Survivor Romania. Patru noi concurenți au ajuns in Republica Dominicana și s-au alaturiat echipelor. Adelina Damian este tanara care face parte din echipa Razboinicilor. In varsta de 28 de ani, noua concurenta din echipa Razboinicilor…

- Albert are 24 de ani și face parte din echipa Razboinicilor de la „Survivor Romania”. Tanarul a ieșit preferatul publicului timp de 8 saptamani la rand, lucru care i-a scos din minți pe ceilalți colegi, care au considerat ca acesta nu merita sa fie protejat de eliminare. La cum decurg lucrurile, sunt…

- Survivor Romania și-a luat adio de la inca un concurent extrem de iubit de public. Din pacate, un alt sportiv a parasit experiența unica din Republica Dominicana. Ce s-a intamplat și cum au reacționat coechipierii? Suvivor Romania 2021: eliminare fulgeratoare. Anunțul șocant al prezentatorului Eliminare…

- Mellina, fosta componenta a echipei Razboinicilor in cadrul emisiunii ”Survivor Romania 2021”, a ajuns pe plaiurile mioritice. Artista a comentat intamplarile din Republica Dominicana, și-a spus impresiile despre aventura și a facut declarațiile și despre un subiect controversat: relația ei cu Musty.…

- Szidonia Szasz este noua concurenta de la Survivor Romania 2021. Aceasta a intrat in competiție alaturi de Andreea Antonescu, Marius Craciun și Romina. Szidonia a venit cu forțe proaspete in Republica Dominicana și este hotarata sa ajunga pana in marea finala. Aceasta practica de cinci ani kickboxing…

- Alin Salajean a facut parte din echipa Razboimicilor de la „Survivor Romania” 2021, fiind considerat unul dintre cei mai buni concurenți. Din pacate, din cauza problemelor de sanatate, acesta a fost nevoit sa paraseasca Republica Dominicana. Razboinicul susține ca accidentarea pe care a suferit-o este…

- Mariano Starlin Belen Medina este concurent la „Survivor Romania” și face parte din echipa Razboinicilor. De cand a intrat in competiție, Starlin s-a straduit sa țina ritmul și sa aduca puncte pentru echipa lui. Recent, acesta s-a accidentat la umar, așa ca a fost nevoit sa ia o pauza, insa, el va reveni…

- Musty, fratele lui Kamara, face parte din echipa Razboinicilor de la Survivor Romania. Dupe ce concurentul a primit mai multe critici din partea colegilor, artistul a avut prima reacție și vorbește despre evoluția lui in Republica Dominicana.„Ma așteptam, sincer, sa fie mai bun la adus puncte. Dar el,in…