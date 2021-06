Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul care l-a palmuit marti pe presedintele francez Emmanuel Macron este pasionat de istorie medievala si "urmareste" extrema dreapta regalista pe retelele sociale, insa este descris ca fiind apolitic si deloc violent in comuna lui, informeaza miercuri AFP. Damien T., 28 de ani, arestat…

- De puține ori s-a intamplat ca un președinte de stat sa fie palmuit in public. Din pacate totul are un inceput, cel puțin in cazul lui Emmanuel Macron. Ieri, in timpul unei vizite in sudul Franței, Macron a fost palmuit de un tanar peste fața. Corpul de paza al președintelui a reacționt imedit, agresorul…

- Președintele francez Emmanuel Macron a vrut marți sa relativizeze palma primita de la un barbat în timpul unei vizite, denunțând ”fapte izolate” comise de catre indivizi ultraviolenți” care nu trebuie ”sa preia controlul asupra dezbaterii publice”, relateaza…

- Președintele francez Emmanuel Macron a inceput saptamana trecuta un turneu in Franța. Președintele se pregatește de alegerile regionale și de cele prezidențiale de anul viitor. Turneul urmeaza sa includa in jur de 12 de opriri in mai multe zone din Franta in urmatoarele doua luni. Insa, in departamentul…

- Președintele francez Emmanuel Macron a fost luat la palme de un barbat in timpul unui turneu in Franța, inainte de alegerile regionale și de cele prezidențiale de anul viitor. Incidentul a avut loc in timpul vizitei pe care Emmanuel Macron a facut-o in localitatea Tain-l’Hermitage, situata in regiunea…

- Președintele francez Emmanuel Macron a inceput saptamana trecuta un turneu in Franța. Președintele se pregatește de alegerile regionale și de cele prezidențiale de anul viitor. Turneul urmeaza sa includa in jur de 12 de opriri in mai multe zone din Franta in urmatoarele doua luni. Insa, in departamentul…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a fost palmuit marti de catre un barbat, intr-o multime venita sa-l salute, in departametul Drome (sud-vest), in cadrul unui turneu in Franta, un incident in urma caruia au fost arestate doua persoane, relateaza Le Figaro.

- Presedintele francez Emmanuel Macron a ”recunoscut responsabilitatile” Frantei in genocidul din Rwanda din 1994, intr-un discurs sustinut joi, la Memorialul genocidului, la Kigali, relateaza AFP, potrivit news.ro. Franta ”nu a fost complice”, insa a ”a facut prea mult timp sa prevaleze tacerea…