Stiri pe aceeasi tema

- Conform unor informatii aparute in presa locala, ar fi vorba chiar despre contabila firmei acestuia. Femeia a fost audiata in fata organelor de cercetare penala si ar fi recunoscut deja aceasta idila, scrie Ziarul de Iasi .Aurora Ardelean, in varsta de 53 de ani, este si consilier local in comuna Iratosu,…

- Conform unor informatii aparute in presa locala, ar fi vorba chiar despre contabila firmei acestuia. Femeia a fost audiata in fata organelor de cercetare penala si ar fi recunoscut deja aceasta idila, scrie Ziarul de Iasi .Aurora Ardelean, in varsta de 53 de ani, este si consilier local in comuna Iratosu,…

- Potrivit unor informații pe surse, in atacul cu bomba de la Arad in care omul de afaceri Ioan Crișan a murit pe loc, ar fi implicați mai mulți barbați sarbi. De asemenea, un rol extrem de important in ancheta il joaca si amanta omului de afaceri, contabila la firma acestuia, anunța Antena3 . Ziua de…

- Locuințele și sediile firmei din Arad ale afaceristului mort in atacul cu bomba din Arad sunt percheziționate, marți, de anchetatori. Percheziții au loc atat la Crimatex, cat și la alte firme sau cladiri deținute de familia lui Ioan Crișan. Perchezițiile se desfașoara cu echipe mixte de anchetatori…

- Locuințele și sediile firmei din Arad ale afaceristului Ioan Crisan, care a murit in urma exploziei masinii, sunt perchezitionate de anchetatori, potrivit unor surse judiciare, citate de G4media.

- Locuințele și sediile firmei din Arad ale afaceristului Ioan Crisan, care a murit in urma exploziei masinii, sunt perchezitionate de anchetatori, potrivit unor surse judiciare, citate de G4media.Omul de afaceri Ioan Crisan a murit sambata, 29 mai, dupa ce masina pe care o conducea a explodat. Rezultatele…

- Directorul executiv al DSP Constanta, Cristina Schipor face precizari despre stadiul procesului de vaccinare la Constanta.Binisor. As dori sa fie bine si foarte bine. Acum cateva saptamani, eram pe locul trei in clasamentul pe tara, acuma suntem pe locul 6.Tocmai de aceea, vom face o campanie de promovare…

- Florin Otonel a postat pe contul de Facebook al restaurantului sau mai multe intregistrari in care prezinta imagini și informații despre materialele sanitare pe care fosta sa iubita le-ar fi furat din Spitalul Județean (SJ) din Slatina.In clipul video de aproximativ o ora, barbatul prezinta materialele…