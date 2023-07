Cine este artista care a refuzat burse la 3 facultati din America pentru a-si urma visul in Romania

Emily Istrate a ajuns in atenția publicului cu cel mai recent single al sau, “In mintea mea”, melodie pe care sigur ai auzit-o la radio sau in mediul online. In acest moment, piesa este pe primul loc in Shazam Discovery Romania. Download Comunicat Presa Emily Istrate, artista din Republica Moldova, este un exemplu de determinare, talent și inteligența, reușind sa-și implineasca visul de a deveni artist. In plus, Emily a fost acceptata la 3 universitați de arte de performanța din New York, cu bursa de merit, pentru facultatea de screen acting (actorie de film). Cu toate astea, cu o cariera…