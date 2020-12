Stiri pe aceeasi tema

- Dragu l-a avut contracandidat pe Lucian Romașcanu, din partea PSD. Acesta a obținut 51 de voturi. AU SEMNAT! Coaliția de guvernare s-a creat oficial Au fost prezenți in sala de plen 133 de senatori care au votat. 7 dintre aceste voturi au fost nule. Nebunie la hotelul lui NEGOIȚA! Fanii lui Dinamo s-au…

- Senatoarea USR PLUS Anca Dragu a fost aleasa, luni seara, in functia de presedinte al Senatului, cu 75 de voturi ”pentru”. Senatoarea Anca Dragu din partea Aliantei USR PLUS a fost aleasa, luni seara, in functia de presedinte al Senatului. Citește și: PNL face scut in jurul lui Francisc…

- Liderii PNL, USR PLUS, UDMR - Ludovic Orban, Dan Barna, Dacian Ciolos, Kelemen Hunor - au semnat luni Acordul de guvernare 2020 - 2024, dupa mai bine de o saptamana de negocieri pe programul de guvernare si pe modul de impartire a portofoliilor de ministru, a functiilor de prefect si a celor de secretar…

- Intrebata despre o posibila inghețare a salariului minim pe economie, Anca Dragu a spus ca „va fi o creștere cu siguranța”. AUR a condus prima ședința in Parlament IGNORAND toate regulile de protecție In ceea ce privește proiecția de deficit bugetar, Anca Dragu a spus ca: „Vom avea o reducere…

- Dacian Ciolos, copreședintele USR PLUS, a anunțat luni la Digi24 doua nume care vor ocupa funcțiile negociate in cadrul coaliției de guvernare cu PNL și UDMR: Anca Dragu va fi propusa ca președinte al Senatului, iar Vlad Voiculescu va fi propus pentru functia de ministru al Sanatatii.

- Copresedintele USR PLUS Dacian Ciolos a declarat, luni, la Digi 24, ca Vlad Voiculescu va fi propus pentru functia de ministru al Sanatatii, iar Anca Dragu pentru sefia Senatului. "Propunerea noastra va fi Vlad Voiculescu pentru Sanatate, are experienta pe acest domeniu, a mai asumat acest portofoliu.…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Azi are loc o noua ruda de negocieri la Vila Lac. Dintre cele trei ateliere, unul s-a transformat cu certitudine in paratrasnet. E vorba de negocierea funcțiilor. Și, din modul in care decurge aceasta negociere, aflam ca unul este mai bun decat altul. Intreaga disputa are…

- Curtea Constituționala a respins joi, cu majoritate de voturi, cererea formulata de președintele Senatului și a constatat ca nu exista un conflict juridic de natura constitutionala intre Parlament - Senatul Romaniei, pe de o parte, și Ministerul Public - Parchetul General, pe de alta parte. Cererea…