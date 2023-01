Cine este Alexandra Marcu, femeia care a cucerit șase mari vulcani ai lumii Alexandra Marcu este o tanara din Deva pentru care alpinismul si muntele nu mai au secrete. Performantele o recomanda: la nici 14 ani reusea sa escaladeze cel mai inalt varf din Europa – Mont Blanc (4.810 m), dupa care au urmat sase dintre cei mai inalti vulcani din lume. Iși iubește țara si spune ca nicaieri iarba nu e mai verde ca in Romania. Aproape de fiecare data a inregistrat cate un record: cea de-a treia femeie din lume care cucerea cel mai inalt vulcan de pe planeta, Ojos del Salado (6.893 m), in Chile, cel mai tanar alpinist din Europa care a escaladat vulcanul Pico de Orizaba (5.636… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

