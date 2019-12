Stiri pe aceeasi tema

- Un fost concurent de la Chefi la Cuțite face dezvaluiri din culisele show-ului culinar difuzat de postul de televiziune Antena 1. A vrut sa intre in echipa lui chef Florin Dumitrescu, dar a ajuns la chef Catalin Scarlatescu. Alfred Ionuț Olteanu, alias Alpha, ne-a povestit cum sunt cei doi maeștri bucatari…

- CASTIGATOR CHEFI LA CUTITE 2019. Pentru ca filmarile s-au incheiat in vara, Click! a aflat deja caștigatorul premiului de 30.000 de euro. Show-ul culinar care se bucura de mare audiența la Antena 1 va ajunge la final pe 17 decembrie. Click! a aflat, in exclusivitate, care dintre cei trei chefi, Florin…

- “Razboiul” dintre chef Catalin Scarlatescu, chef Florin Dumitrescu și chef Sorin Bontea continua luni seara, de la ora 20.00, intr-o noua ediție “Chefi la cuțite”, la Antena 1. Cea de-a treia...

- In seara aceasta, de la orele 20:00, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu vor imparți ultimele cuțite din audițiile din sezonul cu numarul șapte. Iata ce marturisiri speciale a facut Scarlatescu pentru momentele interesante ce urmeaza sa vina! Catalin Scarlatescu: „Nu pot sa imi permit…

- Oficialii postului au explicat ca producatorii au considerat ca declaratiile socante ale barbatului atrag atentia asupra unor probleme care sunt considerate a fi de interes public si s-au aratat disponibili pentru autoritatile competente in vederea furnizarii de informatii si materiale pe care le…

- Dupa „MasterChef” (PRO TV), chef Florin Dumitrescu face acum legea la Antena 1, alaturi de colegii Sorin Bontea si Catalin Scarlatescu, in „Chefi la cutite”. Emisiunea de gatit are audiente uriase, iar in culise distractia este maxima, asa cum a spus chef Florin Dumitrescu, potrivit click.ro. Intr-un…

- Razvan Fodor, fostul prezentator al show-ului culinar „MasterChef“, de la Pro TV, a avut o aparitie surpriza la preselectiile „Chefi la cutite“, de la Antena 1, unde i-a revazut pe fostii lui colegi de platou, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu si Catalin Scarlatescu.