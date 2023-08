Stiri pe aceeasi tema

- Gica Hagi a aparut cu un zambet larg pe fața dupa calificarea in turul 3 preliminar al Conference League. „Regele” le-a mulțumit armenilor de la Urartu pentru modul in care au tratat delegația constanțeana. Farul a invins-o și la retur pe Urartu, scor 3-2, in manșa retur a turului doi preliminar din…

- Farul Constanța a invins-o pe Urartu cu 3-2, in Armenia, și s-a calificat in turul 3 al preliminariilor Conference League. Astfel, Farul se califica in turul urmator preliminar al Conference League, dupa ce in turul de la Ovidiu s-a impus cu același scor, 3-2. Armenii i-au pus probleme serioase trupe…

- Gica Hagi (58 de ani), managerul Farului, a prefațat disputa cu Urartu, din turul secund preliminar al Conference League. Farul - Urartu, in turul 2 preliminar din Conference League, se joaca joi, de la ora 21:30. Manșa decisiva este programata pe 3 august, de la ora 18:00, in ArmeniaFarul - Urartu va…

- Cele patru echipe romanesti din Conference League si-au aflat potentialele adversare din turul al treilea preliminar al competitiei, in urma tragerii la sorti efectuate la Nyon. FARUL CONSTANȚA Daca va trece de armenii de la FC Urartu, campioana Romaniei, Farul Constanța, va juca in turul al treilea…

- Drumul european continua in Conference League pentru echipa antrenata de Gheorghe Hagi dupa ce Farul Constanța a fost eliminata din Liga Campionilor de catre echipa Sheriff Tiraspol dupa ce a pierdut, scor 0-3, dupa prelungiri, manșa retur de la Tiraspol in turul 1 preliminar al competiției. Urartu…