Cine este Adriana Elena Nica, iubita lui Sorin Oprescu Sorin Oprescu a fost condamnat, ieri, la peste 10 ani de inchisoare cu executare. Fostul primar al Capitalei a plecat din țara, in urma cu doua saptamani, și este de negasit. Surse apropiate fostului primar al Capitalei spun ca Oprescu ar fi plecat impreuna cu iubita sa, Adriana Nica. Dar cine este Adriana Nica, femeia langa care Sorin Oprescu traiește? Sorin Oprescu traiește de mai bine de zece ani o poveste de dragoste cu Adriana Nica, in ciuda diferenței de varsta dintre ei. Sorin Oprescu are 71 de ani, iar iubita lui are 44 de ani. Adriana Elena Nica s-a nascut pe 19 noiembrie 1977, la Brașov.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Actul normativ adoptat prevede inființarea Spitalului „George Emil Palade", unitate sanitara cu paturi in subordinea Universitații de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade" din Targu Mureș. Obiectivul inființarii Spitalului „George Emil Palade" este acela de a completa la un…

- Trei universitati din Iasi se afla in primele 30 de institutii de invatamant superior din tara in cadrul unui metaranking realizat de catre Ministerului Educatiei pentru anul 2021. Metarankingul a fost publicat la inceputul acestei luni, iar trei universitati din Iasi se afla pe locurile 5,10 si 11.…

- Ministerul Sanatatii anunta marti ca in ultimele 24 de ore au fost inregistrate aproape.4.000 de cazuri noi de COVID-19, cu aproape 1.000 de cazuri mai putine decit in urma cu o zi. Au fost raportate 68 de decese, 23 fiind din perioada anterioara. "In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 3.913 de…

- Universitatea de Medicina și Farmacie „Grigore T. Popa” (UMF) Iași a reacționat prompt la criza de refugiați din Ucraina și a oferit soluții concrete la criza umanitara prin care aceștia trec. UMF a discutat cu cadrele didactice de la Universitațile de Medicina din Ucraina și continua sa susțina cadrele…

- Medicul Valeriu Gheorghița a preluat marți funcția de manager al Spitalului Clinic de Urgența “prof. dr. Agrippa Ionescu”, alaturandu-se echipei medicale a SRI. Col. dr. Valeriu Gheorghița este absolvent al Universitații de Medicina și Farmacie din Targu Mureș, domeniul medicina generala (militara),…

- Andrei Baciu, secretar de stat in Ministerul Sanatatii, a fost desemnat presedinte al Comitetului National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva SARS-CoV-2 (CNCAV), printr-o decizie a prim-ministrului Nicolae Ciuca, publicata marti in Monitorul Oficial, informeaza Agerpres . Andrei…

- Curtea de Apel Suceava a menținut miercuri decizia Tribunalului Suceava care a suspendat la cererea Ligii Studenților (LS IAȘI) și a cinci studenți ai Universitații de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Targu Mureș... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Curtea de Apel București a decis saptamana trecuta ca profesorul Mircea Beuran trebuie repus in funcția de șef al Secției de Chirurgie, iar Spitalul Floreasca este obligat sa ii plateasca și despagubiri. Numai ca, cei care au pus umarul la aceea vreme la demiterea profesorul Mircea Beuran nici usturoi…