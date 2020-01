Stiri pe aceeasi tema

- Liderul suprem al Republicii Islamice Iran, ayatollahul Ali Khamenei, a "condamnat cu fermitate ostilitatea" Statelor Unite, dupa atacurile aeriene americane care au vizat duminica o forta pro-iraniana in Irak, relateaza AFP. "Guvernul, natiunea iraniana si eu condamnam cu tarie ostilitatea…

- Statele Unite au acuzat luni autoritatile irakiene ca nu au facut ce era necesar pentru „a proteja” interesele americane, la o zi dupa loviturile americane care au suscitat indignare in Irak, informeaza AFP. „Am prevenit guvernul irakian in repetate randuri si am impartasit informatii pentru a incerca…

- Președintele american Donald Trump a ironizat-o joi pe tanara militanta suedeza Greta Thunberg cu privire la ”furia” ei, sfatuind-o sa se ”relaxeze” și sa mearga la cinema, relateaza Hotnews. Reacția liderului de la casa Alba vine dupa ce activista in varsta de 16 ani a fost desemnata ”personalitatea…

- Negocierile pentru formarea unui nou guvern in Irak au continuat luni sub presiunea manifestantilor, care denunta fara incetare puterea si sprijinul iranian acordat acesteia, cerand, totodata, inlocuirea intregului sistem politic, noteaza AFP. Semn ca Teheranul este decis sa nu isi piarda…

- Marele ayatollah Ali Sistani, figura tutelara a politicii irakiene, a cerut vineri schimbarea guvernului, dupa una dintre cele mai sângeroase zi de proteste, pe fondul mișcarii populare care zguduie țara și care s-a soldat deja cu peste 400 de morți, scrie AFP.Demnitarul șiit de 89 de…

- Qardash este considerat strategul din spatele mai multor atentate revendicate de ISIS. Anunțul a fost facut de AMAQ, agenția de presa a Statului Islamic. Agenție de știri afiliata ISIS a raportat pe 7 august 2019 ca liderul grupului, Abu Bakr al-Baghdadi, l-a numit pe Abdullah Qardash succesorul…

- Irakul a ajutat Statele Unite sa ia urma liderului Statului Islamic (SI) Abu Bakr al-Baghdadi, ucis duminica intr-o operatiune militara americana in Siria, relateaza The Associated Press, potrivit news.ro.Un ajutor irakian al lui al-Baghdadi a fost ucis in vestul Irakului, in urma cu cateva…

- Luni, presedintele american Donald Trump a luat decizia de a retrage cei aproximativ 1.000 de soldati americani din nordul Siriei, atragand numeroase critici potrivit carora „si-a injughiat pe la spate aliatii kurzi din „Unitațile de Aparare a Poporului (YPG)”. Ca urmare a criticilor, tot luni, Donald…