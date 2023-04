Stiri pe aceeasi tema

- Proprietarul casei in curtea careia a cazut racheta S-3000, Victor Pavlovici, citea, la momentul respectiv, o carte, iar suflul exploziei l-a aruncat din scaun direct pe podea. Atat el, cat si fiul sau, sotia si copilul acestuia au scapat cu viata.„Eram in fata geamului si citeam o carte, la ora 10,00…

- Forțele armate ucrainene raporteaza „batalii sangeroase fara precedent” in Bahmut, in timp ce Kievul continua cu disperare sa țina piept ofensivei ruse in orașul din estul țarii, aflat sub un puternic asediu in ultimele luni. Armata ucraineana a transmis marți dimineața ca a respins peste 70 de atacuri…

- Armata ucraineana a admis ca a comis o eroare anuntand retragerea fortelor ruse din orasul Nova Kakhovka, in apropiere de Herson, mentionand ca a analizat necorespunzator informatiile primite, informeaza Agerpres.

- Forțele armate ucrainene au efectuat sambata (11 martie) exerciții in apropierea graniței cu Belarus, concentrandu-se pe antrenarea militarilor pentru acțiuni ofensive prin imitarea condițiilor reale de lupta. „In timpul luptei au loc explozii, focuri de arma, mult sange, mult fum. Trebuie sa facem…

- Numerosi etnici maghiari din Ucraina care au fost inrolati in armata ucraineana au murit pe front, a afirmat ministrul ungar de externe Peter Szijjarto intr-un interviu acordat sambata postului american CNN, preluat de MTI, motiv pentru care el a insistat din nou ca Ungaria pledeaza pentru negocieri…

- Armata ucraineana a respins in ultimele 24 de ore circa 90 de atacuri intreprinse de forțele armate rusești in principal zone din nord-estul si estul Ucrainei, unde se duc in aceste zile majoritatea luptelor intre cele doua parti.

- Armata ucraineana provoaca pierderi mari forțelor ruse in regiunea Donbas, anunta presedintele Volodimir Zelenski. El face referire la rapoartele despre situatia pe front, in contextul pregatirilor Ucrainei pentru o contraofensiva, in aceasta primavara.

- Armata ucraineana foloseste grenade termobarice RTB-7MA de fabricatie bulgara. Grenadele RTB-7MA au fost produse pentru lansatoarele de grenade sovietice RPG-7. Un videoclip cu utilizarea acestei munitii in timpul luptelor de la periferia orasului Bahmut a fost publicat de soldatii Brigazii 241 de aparare…