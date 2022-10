Miliardarii lumii și-au dat intalnire in Romania.Elon Musk organizeaza o mega petrecere la Castelul Bran, unde va avea invitați mulți oameni foarte influenți in lume. Toți se vor distra de minune de Halloween.Singurul roman prezent langa bogații lumii este Ovidiu Toma, CEO-ul CryptoDATA, companie romaneasca ce activeaza in domenii ca securitatea cibernetica, telecomunicații criptate și inteligența artificiala pentru a oferi soluții IT cu ajutorul tehnologiei Blockchain. Ovidiu Toma este ginerele lui Ioan Niculae și este foarte apropiat de Martin Eberhard, co-fondatorul Tesla. Cei doi s-au afișat…