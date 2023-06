Nehir Erdogan este actrița care da viața personajului Melek din serialul omonim, ce va fi difuzat la Kanal D, de marți, 4 iulie.Serialul „Melek" reda povestea emoționanta a unei mame care lupta zi de zi pentru copiii ei, intr-o lume dominata de valorile familiei tradiționale patriarhale. Nehir Erdogan este actrița care o intruchipeaza pe Melek, un personaj complex, sensibil dar, in același timp, inzestrat cu puterea de a depași obstacolele pe care viața i le așterne in cale. Cine e actrița Nehir ErdoganActrița in varsta de 43 de ani s-a nascut la Izmir și s-a "indragostit" de teatru din perioada…