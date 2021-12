Stiri pe aceeasi tema

- Un ministru din Madagascar a inotat 12 ore pentru a se salva dupa ce avionul sau s-a prabusit in cursul unei misiuni de salvare a unor naufragiati, in nord-estul tarii. 39 de oameni au murit in acel accident tragic.

- Un ministru din Madagascar a declarat ca a înotat timp de 12 ore pentru a ajunge la mal dupa ce elicopterul în care se afla s-a prabușit în mare în timpul unei misiuni de salvare, transmite BBC."Nu mi-a venit timpul sa mor", a declarat, epuizat, ministrul poliției,…

- Un ministru din Madagascar spune ca a inotat timp de 12 ore pentru a-și salva viața dupa ce elicopterul in care se afla s-a prabușit in mare, in timpul unei misiuni de salvare, relateaza BBC.

- „Am fost prezent astazi in ședința coaliții pentru a susține ultima masura din pachetul social care nu este transformata in act normativ și anume: acel sprijin pe care toți acei pensionari care au valoarea pensiei pana in 1600 lei, dupa majorarea punctului de pensie, vor primi acel sprijin de 1200 lei…

- Toamna in parcul Palas 1 of 10 Zilele de toamna au cuprins in atmosfera lor orașul, dar și parcul Palas, ce ofera un peisaj magic și care trezește in oameni o sensibilitate ce a stat parca ascunsa intreaga vara. Explozia de nuanțe aramii și lumina aurie a soarelui indeamna la relaxare, la plimbari lungi…

- Momentul in care tribunele unui stadion s-au prabușit cu tot cu suporteri, la finalul meciului, in Olanda. Tribunele unui stadion din Olanda s-au prabușit chiar la finalul unui meci de fotbal in timp ce suporterii sarbatoreau victoria echipei lor. Nu au fost victime in urma incidentului, iar imaginile…

- „Ca sa nu mai existe discutii in spatiul public cu privire la sansele pe care motiunea de cenzura le are sa treaca, invitam parlamentarii PSD si USR PLUS sa voteze cu bilele la vedere, asa cum vor proceda si parlamentarii AUR. Guvernul Citu trebuie sa cada, iar un vot transparent este un vot in aceasta…

- Momente de panica in distribuția Las Fierbinți, dupa ce o actrița s-a infectat cu covid-19. Actorii din serialul Las Fierbinți au trecut prin momente cumplite, dupa ce o actrița și fiica ei au fost confirmate cu covid. O actrița din Las Fierbinți are covid Este vorba despre actrița Liliana Mocanu. Atat…