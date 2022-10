Cine e mama lui Elon Musk Maye, mama lui Elon Musk și model de profesie, tocmai a facut istorie anul acesta, cand a aparut in costum de baie. Numele ei a reaparut pe buzele tuturor cand s-a zvonit ca va veni și ea in Romania, pentru a-și lansa o carte. Venirea ei este preconizata pentru finele lunii ianuarie. Dar, deocamdata, aflați ca povestea vieții ei este mai palpitanta decat cea a fiului. Ea s-a aflat in mai anul acesta pe coperta Sports Illustrated și, la varsta de 74 de ani pe care o are, a devenit cea mai in varsta femeie care a pozat pentru coperta cunoscutei publicații. Cu aceasta ocazie a avut și un mesaj pentru… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

