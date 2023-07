Cine e Hapoel Tel Aviv?

Stiri pe aceeasi tema

- Jose Mourinho a fost suspendat pentru patru meciuri UEFA dupa ce l-a abuzat pe arbitrul Anthony Taylor la finala Europa League.Managerul Romei și fostul antrenor al lui Chelsea, Manchester United și Spurs l-a infruntat și injurat pe oficialul englez in parcare dupa infrangerea cu Sevilla de luna…

- Managerul Barcelonei, Xavi Hernandez, a criticat comportamentul lui Jose Mourinho fața de arbitrul Anthony Taylor in finala Europa League. Intr-o recenta apariție la o conferința de presa, Xavi a fost intrebat despre rabufnirea lui Mourinho: „Fiecare se comporta cum vrea, daca se simte lezat intr-o…

- Fotbal cu poalele-n cap și camioanele in poarta. Inca o reprezentație dizgrațioasa marca “Specialul”, prietenul lui Giovanni și mentorul lui Danuț Sevilla a caștigat pentru a 7 oara trofeul Europa League, o performanța uluitoare. Finala cu Roma decisa de-abia dupa lovituri de departajare și prelungiri…

- „Centralul” Anthony Taylor (44 de ani) a avut mult de lucru la finala Europa League dintre FC Sevilla și AS Roma. Finala de la Budapesta a avut multe momente controversate, proteste vehemente din ambele tabere și decizii care au nemulțumit, pe rand, intreaga asistența. Taylor a dus fara mari probleme…

- Politehnica Iasi a dezghetat campania de transferari a verii. Primul pas a fost facut prin achizitionarea definitiva a fundasului stanga Sorin Danut Serban. Fotbalistul nascut pe 17 aprilie 2022 la Baia Mare a venit in Copou dupa ce si-a reziliat contractul cu FCSB. Serban (1,79 metri) a mai fost legitimat…

- Sevilla – Juventus 2-1 si Leverkusen – AS Roma 0-0 au fost meciurile din returul semifinalelor Europa League. Au putut fi urmarite in format LIVE SCORE pe AS.ro. A fost spectacol si in returul din semifinalele Conference League. AZ Alkmaar – West Ham 0-1 si Basel – Fiorentina 1-3 au fost meciurile care…

- Pandurii chiar au planuri mari in cazul in care prind biletul de Europa League. Iritat de faptul ca echipa sa va putea juca maxim doua tururi preliminare la Tg-Jiu, Condescu a luat legatura cu premierul Victor Ponta. Cei doi au pus la cale un plan co...

- Jose Maria del Nido, ”vicele” clubului andaluz, adversar al lui Juventus in semifinalele Europa League, lanseaza provocari bianconerilor, sperand sa caștige pentru a șaptea oara trofeul Mai sunt trei saptamani pana la returul semifinalei din Europa League, FC Sevilla - Juventus, insa andaluzii se pregatesc…