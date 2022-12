Stiri pe aceeasi tema

- Elena Ionescu radiaza de fericire de cand și-a gasit fericirea in brațele noul ei iubit. Cantareața a decis sa petreaca momente de vis, intr-o locație spectaculoasa. Artista iși ține viața privata departe de ochii curioșilor, insa de aceasta data a postat cateva imagini din vacanța.

- Un nou cuplu neasteptat in lumea sportului. O celebra jucatoare de tenis a starnit valuri de discuții pe internet, dupa ce s-a afișat cu noul sau partener. Nimeni nu se aștepta sa ii vada pe cei doi impreuna. Frumoasa tenismena i-a cucerit pe toți internauții cu imaginile din vacanța organizata intre…

- Fosta solista a trupei Mandinga a divorțat in urma cu trei ani de Dragoș Stanciu. Ulterior, s-a spus ca este intr-o alta relație, insa Elena Ionescu a negat toate zvonurile aparute. Recent, a fost surprinsa de paparazzii de la Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene, in tandrețuri, alaturi de…

- Elena Ionescu a divorțat in urma cu trei ani de tatal fiului ei, iar de atunci și pana de curand cantareața nu a vorbit despre niciun alt barbat care sa apara in viața. Totuși, de puțin timp anunța ca iese cu cineva, insa este la inceput. Iata ca acum cantareața ne transmite, in exclusivitate, ca nu…

- Dupa nici trei luni de la desparțirea de Theo Rose, a venit momentul și pentru Alex Leonte sa-și refaca viața amoroasa. Deși nu a confirmat oficial noua relație, fostul iubit al cantareței și noua lui presupusa cucerire au facut postari care sugereaza ca au petrecut o vacanța impreuna la munte. Iata…

- Dupa ce in trecut s-a scris ca a avut o relație cu Dele Alli, Maria Guardiola, fiica lui Pep Guardiola, a surprins pe Instagram. Tanara de 21 de ani se afla in vacanța in Ibiza, alaturi de mai mulți prieteni, iar fotografiile postat pe Instagram i-au facut pe jurnaliștii britanici sa se intrebe daca…

- Daca pana acum a ocolit subiectul, de aceasta data Elena Ionescu a vorbit despre noua sa relație, asta dupa trei ani in care a stat singura. Mai mult decat atat, vedeta facut declarații și despre planurile de casatorie, in exclusiviate pentru Antena Stars. Ce a marturisit artista.

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Elena Ionescu a recunoscut ca are un nou iubit. Ce a marturisit indragita artista despre barbatul misterios din viața ei. Cei doi ar fi fost surprinși impreuna in urma cu ceva timp, in timp ce se sarutau.