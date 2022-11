Stiri pe aceeasi tema

- Deși era casatorit și urma sa fie tata pentru a doua oara, Petrica Nița nu ar fi putut trece peste o desparțire din trecut. Barbatul, in varsta de 31 de ani, a intrat in apartamentul tatalui sau, a spart cutia de arme, a luat un pistol și s-a intors la apartamentul sau, unde s-a impușcat in cap.„Este…

- Fiul unui celebru procuror din Constanta s-a sinucis cu arma tatalui sau. Tanarul de 31 de ani, executor judecatoresc, ar fi premeditat totul. A mers acasa la magistrat, i-a luat arma, apoi s-a intors in apartamentul sau. Inainte de nenorocire, barbatul i-a trimis un mesaj tatalui sau, in care isi explica…

- Au trecut doar cateva ore de cand Petrica Adrian Nița, fiul cunoscutului procuror constanțean Teodor Nița, a fost declarat decedat dupa ce s-a impușcat in cap. Informații cutremuratoare ies la iveala in cazul care a zguduit astazi orașul de la malul marii

- Tragedie la Murfatlar, Constanța! Un baiat de doar 18 ani a murit, dupa ce acesta a fost batut de un alt tanar de 21 de ani. L-a lovit in cap, iar in drum spre spital, acesta a murit. Totul a pornit de la fata. Nenorocirea a avut loc sambata seara, in apropierea unui club din orașul Murfatlar. Un tanar…

- Patrick Mouratoglou, antrenorul Simonei Halep, a avut un prim mesaj legat de scandalul de dopaj in care este implicata sportiva din Constanța. Inițial, contactat de GSP.ro, Mouratoglou a raspuns scurt, la 6 ore dupa anunțul Simonei Halep: „Pentru moment, nu comentez”. ...

- Un barbat a murit cuprins de flacari, iar alte trei persoane au ajuns in stare critica la spital, cu arsuri grave, dupa ce o casa din Eforie Nord a luat foc, noaptea trecuta. Se pare ca barbatul care a murit ar fi un vecin care a vrut sa ajute familia aflata in pericol. Inspectoratul pentru […] The…

- Doi barbati din Tuzla, judetul Constanta, tata si fiu, au fost retinuti de politie pentru ca au dus la extrem o cearta cu vecinii, pe care i-au batut si apoi le-au incendiat masina, scrie Stiripesurse.ro. Dupa ce au consumat alcool, tatal si fiul nu s-au mai putut stapani si au devenit agresivi. Si-au…

- Renato Magalhaes Silva a izbutit performanța de a deveni golgeter la doua categorii de varsta din cadrul turneului de fotbal juvenil Cupa Kinder – Fair – Play, desfașurat la Targu Mureș, in perioadele 29 – 31 august, respectiv 31 august – 2 septembrie 2022. Fiul fostului atacant al echipei FCM Targu…