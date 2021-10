Stiri pe aceeasi tema

- Doua surse din domeniul productiei cinematografice „Rust”, la filmarile careia Alec Baldwin a impuscat-o mortal pe Halyna Hutchins, au declarat pentru publicatia Daily Beast cine era armurierul care s-a ocupat de arma.

- Surse din ancheta au dezvaluit motivul pentru care Alec Baldwin a crezut ca este in afara oricarui pericol sa traga cu arma spre Halyna Hutchins, directoarea de imagine care a murit pe platourile de filmare ale productiei „Rust”. Asistentul regizorului a strigat „pistol rece” inainte de a-i inmana actorului…

- Un asistent de regie i-a dat actorului Alec Baldwin arma de recuzita cu care a impușcat-o mortal pe directoarea de imagine Halyna Hutchins. Asistentul l-a anunțat ca arma este sigura, potrivit datelor din ancheta, relateaza BBC.

- Alec Baldwin a avut prima reacție pe Twitter, dupa ce a impușcat-o mortal pe directoarea de imagine Halyna Hutchins cu o arma de recuzita. Totodata, actorul l-a ranit pe regizorul unui western care este filmat in aceasta perioada in statul american New Mexico, a anuntat Politia locala. Prima reactie…

- Actorul american Alec Baldwin a transmis, pe Twitter, primul mesaj dupa ce a impușcat-o mortal, pe Halyna Hutchins, cu o arma de recuzita. „Cooperez pe deplin cu ancheta poliției privind modul in care aceasta tragedie a avut loc”, scrie acesta.

- Directoarea de imagine Galina Hutchins, care a murit dupa ce a fost impuscata de actorul american Alec Baldwin pe un platou de filmare din SUA, avea cetațenia ucraineana. Acest lucru a fost declarat de purtatorul de cuvint al Ministerului Afacerilor Externe al Ucrainei Oleg Nikolenko, relateaza Noi.md.…

- Actorul Alec Baldwin a tras cu o arma de recuzita in timpul filmarilor la westernul „Rust”, care aveau loc in New Mexico, SUA, scrie BBC. Incidentul a avut loc joi, pe platourile de filmare. Un barbat a fost ranit, iar o femeie, directorul de imagine al filmului, a murit la spital, in ciuda eforturilor…

- Potrivit primelor informații, incidentul a avut loc in timpul filmarilor filmului western "Rust", pe un platou din Mexico City.Sursa foto: InstagramHalyna Hutchins a fost transportata de urgența la spital, insa medicii nu au mai putut sa o salveze. Un agent al actorului a declarat, pentru agenția AP,…