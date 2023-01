Cine e Dan Ursa de la Survivor România 2023. Face parte din echipa Războinicilor Dan Ursa e printre cei 12 Razboinici de la „Survivor Romania” 2023 . Inainte de plecarea in Republica Dominicana, el a dezvaluit de ce se teme, dar și care va fi cea mai grea provocare. Dan Ursa ocupa o funcție de conducere in vanzari, e director. La „Survivor Romania” 2023 Dan Ursa crede ca va avea ceva probleme in a se adapta la regimul alimentar din competiție. „Cea mai mare provocare, cred, va fi lipsa hranei pe tot parcursul emisiunii”, a declarat pentru protv.ro Dan Ursa, care spera sa caștige cat mai multe recompense. Totodata, Razboinicul are și o anumita temere: frica de a dezamagi, in… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

