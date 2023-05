Cine conduce ceremonia de încoronare a lui Charles Cel care conduce astazi ceremonialul Incoronarii Regelui Charles al III-lea, general maior Christopher Ghika, este descendent al intemeietorului Jandarmeriei Romane. Generalul Christopher Ghika, cel ce va comanda garzile regale la Incoronarea Regelui Charles al III-lea, este descendent al domnitorului Grigore Alexandru Ghica, fondatorul Jandarmeriei Romane, la 1850. „Avem legaturi puternice cu Romania și, desigur, este locul de unde vine familia, iar asta este foarte important pentru noi.” – declara Christopher Ghika intr-un interviu. Cine este Christopher Ghika Descendent al familiei domnitoare… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

