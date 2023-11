Cine beneficiază de compensarea costului repartitoarelor de căldură PNL a inaintat un proiect de lege care propune extinderea termenului pentru montarea obligatorie a repartitoarelor de caldura in apartamentele din blocuri pana la data de 31 decembrie 2024. ”PNL a depus azi, la Senat, un proiect de lege prin care montarea obligatorie a repartitoarelor de caldura in apartamentele de bloc se prelungeste cu un an, pana la 31 decembrie 2024”, anunta PNL intr-un comunicat. „Initiatorii liberali vor compensarea costului achizitiei si montarii acestor dispozitive pentru categoriile vulnerabile, in limita a 750 lei/locuinta. Beneficiarii sunt persoanele care au primit… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

