- „Istoria a inceput cind oamenii au inventat zeii si se va sfirsi cind oamenii vor deveni zei.” (Yuval Noah Harari) Sapiens ne-a aratat de unde venim. Homo deus ne arata incotro ne indreptam. „Cea mai asteptata carte a anului”, Homo deus. Scurta istorie a viitorului, de Yuval Noah Harari, este disponibila…

- Milioane de români au luat parte noaptea trecuta la slujba de Înviere oficiata în toate bisericile, manastirile si catedralele de peste Prut. Lumina sfânta de la Ierusalim a fost împartita credinciosilor. La miezul noptii au spus toti „Hristos…

- Liliana Paraipan investea, in 2005, 200.000 de euro in primul SPA din Bucuresti. Nu avea un plan 100% pus la punct dar stia ca exista o nevoie in piata pentru cei care isi cauta o oaza de liniste. Mica ei afacere a ajuns intre timp atat de populara, incat pasul francizarii a venit natural, in 2018.…

- ​Oamenii de Neanderthal, si nu Homo Sapiens, au creat primele forme de arta, arata un studiu pornind de la picturile, desenele si scoicile descoperite in trei pesteri din Spania. Sunt cele mai vechi manifestari artistice din lume, de cel putin 64.000 de ani, iar datarea printr-o metoda sofisticata a…

- BALANTA Balanta are nevoie de frumos pentru a fi fericita. Ea traieste pentru frumusete si afectiune si tot ceea ce isi doreste in viata este sa aiba parte de armonie. Are nevoie de propriul spatiu pentru auto-exprimare si trebuie sa fie linistita si departe de drama din viata de zi…

- Regiunea Vest știe sa cheltuie banii europeni alocați. De exemplu, pentru dezvoltarea microintreprinderilor și a intreprinderilor mici și mijlocii numarul de cereri de finanțare depuse depașește cu mult valoarea alocata acestor axe. In cadrul apelului de proiecte 2.1A Microintreprinderi…

- Cantareata Feli Donose (31 de ani) a anuntat ca tatal sau a murit, acesta fiind motivul pentru care in ultimele saptamani a fost absenta din spatiul public. Vedeta, care este programata sa evolueze in semifinala Eurovision Romania 2018 de duminica, a cerut sa-i fie respectata dorinta si nevoia de intimitate,…

- O balena ucigasa din Franta a devenit prima din specia sa care poate imita vorbirea umana. Wikie, o balena in virsta de 16 ani din parcul marin Atibes, a invatat sa spuna ,,hello'', ''bye bye'' si ''Amy''. De asemenea, conform Business Insider, mamiferul poate numara pina la trei. Balena a creat aceste…