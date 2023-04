Publicatia New York Times a relatat vineri ca Pentagonul investigheaza modul in care au fost postate pe rețelele de socializare in aceasta saptamana documente care detaliaza planurile de consolidare a armatei ucrainene pentru contraofensiva planificata in aceasta primavara. Oficialii americani spun ca amploarea subiectelor abordate in documente, care se refera la razboiul din Ucraina, China, […] The post Cine ar fi "scurs" pe net documentele secrete ale Pentagonului. E surprinzator pe cine suspecteaza first appeared on Ziarul National .