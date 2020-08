Cine a stat în zone poluate s-ar putea pensiona mai repede Deputatii au adoptat marti, cu majoritate de voturi, o propunere legislativa pentru modificarea alin. (5) al art. 65 din Legea nr. 263/2010. Urmarindu-se extinderea categoriilor de persoane care beneficiaza de reducerea varstei standard de pensionare cu 2 ani, fara penalizare. Aceasta daca au locuit cel putin 30 de ani in unele zone afectate de poluarea permanenta, precum si pe o raza de 8 km in jurul acestora. Potrivit proiectului, beneficiaza de reducerea varstei standard de pensionare cu 2 ani fara penalizare persoanele care au locuit cel putin 30 de ani in zonele afectate de poluarea permanenta.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Deputatii au adoptat marti, cu majoritate de voturi, o propunere legislativa pentru modificarea alin. (5) al art. 65 din Legea nr. 263/2010, urmarindu-se extinderea categoriilor de persoane care beneficiaza de reducerea varstei standard de pensionare cu 2 ani, fara penalizare, daca au locuit cel putin…

- Deputatii au adoptat marti, cu majoritate de voturi, o propunere legislativa pentru modificarea alin. (5) al art. 65 din Legea nr. 263/2010, urmarindu-se extinderea categoriilor de persoane care beneficiaza de reducerea varstei standard de pensionare cu 2 ani, fara penalizare, daca au locuit cel putin…

- Deputatii au adoptat marti, cu majoritate de voturi, o propunere legislativa pentru modificarea alin. (5) al art. 65 din Legea nr. 263/2010, urmarindu-se extinderea categoriilor de persoane care beneficiaza de reducerea varstei standard de pensionare cu 2 ani, fara penalizare, daca au locuit cel putin…

- Persoanele care au locuit cel putin 30 de ani in zone afectate de poluare remanenta, mai exact in 46 de localitati si pe o raza de opt kilometri in jurul acestora, beneficiaza de reducerea varstei de pensionare cu doi ani, fara penalizare, in urma unor modificari aduse Legii pensiilor, adoptate de…

- Deputatii au modificat, miercuri, in plen, in calitate de for decizional, art.65 alin.(5) din Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, astfel ca beneficiaza de reducerea varstei standard de pensionare cu 2 ani, fara penalizare, persoanele care au locuit cel putin 30 de ani in unele…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, legea care prevede extinderea categoriilor de persoane care beneficiaza de reducerea cu 2 ani a varstei standard de pensionare, fara penalizare, la cele care au locuit cel putin 30 de ani in zonele afectate de poluare din cauza extractiei, prepararii si…

- Primarul din Baia de Aries, Traian Pandor, a inaintat o adresa oficiala Camerei Deputatilor prin care solicita modificarea legii care prevede extinderea categoriilor de persoane care beneficiaza de reducerea cu 2 ani a varstei standard de pensionare. Beneficiile se adreseaza celor care au locuit cel…

- Plenul Camerei Deputaților a adoptat, marți, cu 279 de voturi „pentru”, in calitate de for decizional, un proiect de lege pentru extinderea categoriilor de persoane care beneficiaza de reducerea varstei standard de pensionare cu 2 ani, fara penalizare, pentru persoanele care au locuit cel putin 30…