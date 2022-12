Pacanelele sau sloturile nu au fost by default in toate cazinourile, nu au aparut din senin acolo. Cineva le-a inventat si a avut grija ca la inceput totul sa functioneze foarte bine. Dar cine a inventat sloturile? Daca nu stii deja, sloturile au fost inventate de un anume Charles Fey. Primele slots machine au aparut in San Francisco, in 1894. Dispozitivul lui Fey se numea Liberty Bell avea... Source